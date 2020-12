Sara Croce, sensualità disarmante: gli auguri di Natale lasciano senza parole

Sara Croce, bellezza irresistibile su Instagram: la showgirl ha conquistato i follower con un post di auguri che ha lasciato senza parole

Una foto su Instagram riesce a scatenare l’intero web? Si, se si parla della Venere di Garlasco, uno dei personaggi più amati dal pubblico e non da poco tempo. Per tutta l’estate la Bonas di Avanti un Altro ha lasciato senza parole i suoi follower con una serie di scatti in bikini che hanno messo in mostra tutta la sua sensualità e bellezza. Con delle curve bollenti spesso in primo piano che non sono passate inosservate. Anche nei mesi successivi, fino ad arrivare ad oggi, non ha mai fallito un colpo sui social. Con gli scatti ed i video, anche con tante storie, che hanno fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Senza dubbio con l’ex Madre Natura di Ciao Darwin parliamo di uno dei personaggi pubblici più apprezzati, di quelli di primissimo piano che riescono ad ottenere dei numeri da record sui social.

Sara Croce ha pubblicato una foto su Instagram che ha messo in evidenza la sua forte sensualità che ha regalato emozioni ai suoi ammiratori che non smettono di seguirla anche in questi giorni particolari segnati dall’arrivo delle festività e dall’emergenza Coronavirus che renderà tutto diverso rispetto al passato. Tra restrizioni e divieti milioni di italiani si troveranno a vivere un Natale ed un fine anno tra i più tristi degli ultimi tempi. La showgirl anche per questo motivo ha voluto regalare un sorriso ai suoi fan, che come detto crescono sempre di più. Il post di auguri di Natale ha messo in risalto le sue qualità fisiche, ma anche una bellezza definita disarmante dai suoi follower. Post che abbiamo postato sotto, e che ha raccolto migliaia di commenti e complimenti da parte dei follower che hanno scatenato anche una pioggia di like per lei. Cosa ne pensate della foto della showgirl?