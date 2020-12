Isola dei Famosi: tutti gli ex di Gemma Galgani nel cast della nuova edizione

Isola dei Famosi 2021: tante le novità possibili nella nuova edizione che sarà condotta da Ilary Blasi. Scopriamo le più importanti

Cresce l’attesa per il programma che il prossimo anno sarà condotto da Ilary Blasi. Novità relative al format del reality e sui partecipanti che stanno tenendo banco in queste ore, con il ritorno della moglie di Francesco Totti che rappresenta la prima ed importante novità. Si sa che la trasmissione comincerà non prima del mese di marzo, quando si arriverà alla fine del Grande Fratello Vip. Infatti a sorpresa il programma di Alfonso Signorini è stato allungato fino a febbraio, anche se voci insistenti parlano addirittura di marzo come possibile data per la finale tra i ‘vipponi’. In attesa di novità certe sulla data di inizio del programma, tanti gli scenari che incuriosiscono il pubblico affezionati del reality di Ilary Blasi. Una in particolare che coinvolge anche Gemma Galgani di Uomini e Donne.

Isola dei Famosi che si annuncia scoppiettante e rinnovato. Non si conosce ancora la data ufficiale del reality, anche se l’ipotesi più probabile per la nuova edizione del 2021 resta quella del mese di marzo. Lady Totti in questi giorni è al lavoro alla ricerca del cast del programma, sempre nel rispetto delle regole anti Coronavirus, per garantire la massima sicurezza dei partecipanti e di tutti gli operatori. Per questo motivo si parla di cambio di location per garantire sicurezza assoluta. Non più l’incantevole scenario delle Honduras ma si potrebbe optare per le Canarie. Di sicuro luogo incantevole e degno per un programma che da sempre cattura l’attenzione del pubblico. In queste ore tanto si è parlato di Gemma Galgani. Non per una sua partecipazione diretta. Infatti tra i possibili esponenti del cast si fanno i nomi di due dei suoi ex. Parliamo di Nicola Vivarelli e Giorgio Manetti. Se dovessero essere confermate queste indiscrezioni ci si chiede come potrebbe prenderla la dama di Uomini e Donne. Con due uomini del suo passato insieme nel programma.