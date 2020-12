GF Vip, Pamela Prati querela Cecilia Capriotti. Ecco cosa ha detto (VIDEO)

Pamela Prati è stata un’amatissima concorrente della prima edizione del Gf Vip e sicuramente ancora oggi guarda il programma. E di certo non ha gradito vedere in diretta nazionale, lo scambio di opinioni tra Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi, a riguardo dello scandalo della storia inventata con Mark Cartagirone che l’ha vista protagonista. Senza farsi troppe remore la Capriotti, entrata in casa solo da pochissime ore, ha definito la show girl sarda “un caso clinico” dopo averla incontrata ad una cena e aver discusso con lei per qualche minuto. La Capriotti racconta che durante la serata Pamela le avrebbe confidato di continuare a pensare al suo ex futuro marito inventato Mark Cartagirone. La situazione è complicata: mentre l’opinione pubblica è convinta che si sia inventata tutto per procurarsi ospitate televisive, l’attrice ha sempre dichiarato di essere stata truffata dalle sue manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, che avrebbero finto di essere il fatidico Mark, contattandola solo con messaggi per non essere smascherate. E’ difficile credere che veramente Pamela fosse convinta di convolare presto a nozze ed avere una relazione di due anni con un uomo mai incontrato di persona e con il quale comunicava solo via sms, ma la Prati ha sempre sostenuto di essere stata raggirata. Tesi che secondo Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi avrebbe sostenuto anche con loro dichiarando che pur essendo al corrente della presunta truffa era ancora innamorata del misterioso uomo inventato.

Il commento di Cecilia che l’ha appellata come “un caso clinico” non è passato inosservato e Pamela ha deciso di condividere con i propri followers tutta la sua rabbia, annunciando di aver querelato la concorrente del GF Vip: “Rimango allibita che una Cecilia Capriotti pensi di poter parlare in termini così bassi e diffamatori della mia persona” ha scritto, aggiungendo di aver già agito con un intervento legale per tutelare la sua persona. Inoltre chiede di avere diritto di replica per spiegare cosa è effettivamente successo durante la serata incriminata. Nessuna conseguenza invece per Tommaso Zorzi.

La soubrette 62enne ha dichiarato di essere rimasta molto male anche per le parole di Zorzi, che ha assecondato il racconto di Cecilia, ma di non voler procedere penalmente contro di lui, perché è una delle persone all’interno della casa che stima di più. Insomma la querelle è appena iniziata e siamo sicuri che Alfonso Signorni accetterà la sua richiesta di replica. Ne vedremo delle belle!