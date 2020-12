Madalina Ghenea fa breccia nel cuore di un giovanissimo calciatore della Roma. Ecco chi è la presunta nuova fiamma della bellissima modella rumena.

Una nuova coppia calciatore-modella starebbe per uscire alla luce del sole. Stiamo parlando dell’attrice e modella rumena Madalina Ghenea e del calciatore giallorosso Nicolò Zaniolo. La bellissima modella 33enne avrebbe fatto breccia nel cuore del calciatore 21enne e i due sarebbero stati avvistati più volte insieme. Zaniolo fino a pochissime settimane fa dedicava dolci parole alla storica fidanzata Sara Scaperrotta, oggi però tutti i post social per Sara sono misteriosamente spariti e pare che la coppia si sia definitivamente detta addio. La causa della separazione tra Zaniolo e Sara potrebbe avere un nome: Madalina Ghenea. Nicolò Zanaiolo al momento è in convalescenza dopo un brutto infortunio al ginocchio e dovrebbe rientrare il campo la prossima primavera. A fare il tifo sugli spalti, per la gioia di tutti tifosi della Roma, potrebbe esserci proprio Madalina. La bellissima modella è nata in Romania ma da tantissimi anni vive in Italia ed è proprio a Roma che avrebbe conosciuto Zanaiolo.

LEGGI ANCHE> ROSA PERROTTA, CONFERMA LA CRISI CON PIETRO: “STIAMO PASSANDO MOMENTI DIFFICILI”

Madalina oltre alla fortunata carriera nella moda è famosa anche per numerosi flirt o presunti tali con personaggi celebri come Gerard Butler, Michael Fassbender, Philipp Plein, Cristiano Ronaldo, Marco Borriello e Leonardo Del Vecchio, rampollo dell’impero Luxottica. Dopo numerose relazioni e l’arrivo della figlia Charlotte dall’ex compagno Matei Stratan, la modella si è sempre dichiarata single. Ora però le cose potrebbero essere nuovamente cambiate e sembra che i 12 anni di differenza di età con la nuova fiamma non rappresentino un problema. La coppia non ha ancora ufficializzato la relazione ma gli indizi sono inequivocabili.

LEGGI ANCHE >MELISSA SATTA, LA DEDICA DI BOATENG DOPO LA SEPARAZIONE – FOTO

Entrambi infatti hanno pubblicato sui loro profili social ufficiali lo stesso post Instagram: un disegno che li ritrae insieme e un cuore a fare da sigillo alla nuova relazione. Madalina ha sempre dichiarato che l’amore è da sempre la sua priorità e ora potrebbe essere la volta giusta. Tanti auguri alla novella coppia.