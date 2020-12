Samantha De Grenet e Stefania Orlando sono arrivate allo scontro, tra le due volano parole pesanti fino a sfiorare la rissa, ecco cosa è successo nella casa più spiata d’Italia

Stefania Orlando e Samantha De Grenet sono ai ferri corti, le due hanno palesato la loro non simpatia in diverse occasioni e sin dall’ingresso della De Grenet, Stefania, ha manifestato di essere infastidita dalla sua presenza, ma oggi è successo l’impensabile, le due si sono scontrante fino a sfiorare la rissa, il motivo? una banale teglia, scopriamo cosa è successo tra le due showgirl.

Nella scorsa puntata del Gf Vip, le due prime donne, Stefania e Samantha, hanno avuto l‘ennesima discussione, la Orlando ha voluto punire Samantha mandandola in nomination, con la scusa che nella puntata precedente, la De Grenet, le aveva tolto l’immunità dandole anche della “vecchia” infatti quando Alfonso le ha chiesto la motivazione di questa nomination, Stefania ha risposto “voglio dare spazio ai giovani come aveva detto lei a me“, possiamo dire che la Orlando si è ripresa la sua rivincita durante questo siparietto, infatti oltre agli applausi in studio, il web dopo le sue parole, è letteralmente esploso in suo favore.

Ovviamente Samantha non ha preso bene la motivazione di Stefania, confermando il suo pensiero su di lei e palesando la sua antipatia verso la conduttrice, ma questa mattina entrambe si sono svegliate con il dente ancora più avvelenato, insultandosi pesantemente per un motivo banalissimo, insomma le due prime donne sono arrivate al limite della sopportazione.

Samantha e Stefania, sfiorano la rissa per una teglia

La lite tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet nasce in cucina per il lavaggio delle teglie#GFVIP pic.twitter.com/KwSzl1LG1B — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 22, 2020

Tutto è iniziato questa mattina, quando la De Grenet era intenta a lavare i piatti, la Orlando vedendo il suo metodo per far asciugare i piatti sopra le teglie è letteralmente sbottata, Stefania chiesto a Samantha di non utilizzare la teglia come scola acqua dovendole poi usare per cucinare, la De Grenet sentendo la richiesta della Orlando le ha risposto a tono dicendole “se lavo io lo faccio con le teglie, se lavi i piatti tu e fai come vuoi” di pronta risposta Stefania ha detto “le teglie servono per cucinare non per scolare i piatti” a questo punto tra le due i toni si sono alzati finendo faccia a faccia, per fortuna sono intervenuti gli altri concorrenti per farle allontanare.

Samantha su tutte le furie “è una psicopatica”

Samantha dopo lo scontro con Stefania si è sfogata con alcuni compagni in giardino, la showgirl non ha preso affatto bene i toni della Orlando motivando il suo dispiacere per il figlio che vede queste scenate da casa.Il suo lungo discorso è iniziato dicendo “Non mi va di essere presa per il c*lo, perché se lei sta giocando io non sto giocando. Io ho mio figlio che mi guarda a casa. Quindi se tu vuoi fare i giochetti del c**zo te li fai da sola” la De Grenet sembra aver raggiunto il limite della sopportazione e non ha voglia di continuare a litigare con Stefania tanto che aggiunge “Essere attaccata da una psicopatica sul niente o su quello che non esiste, non mi sta bene. Su cose che poi non ho fatto. Ma mi puoi fare la palla sulla teglia?“.

Insomma il motivo di tanta rabbia sembra essere scoppiato per una scusa davvero banale, ma Samantha continua ad attaccare la conduttrice utilizzando parole pesanti ” Si mettono a posto le cose, le asciughi, se proprio sei così pulita gli dai un’altra lavata e la teglia è pronta. Ma si può fare sta scena?”.

Sembra ormai che tra le due sia iniziata una vera e propria guerra, ora non ci resta che aspettare la prossima puntata per vedere come reagirà Stefania di fronte a queste parole utilizzate da Samantha.