Giulia De Lellis ai fan: “Non ho mai perso quella sensazione li, è incredibile”

Giulia De Lellis ha postato delle foto su Instagram ed ha fatto una confidenza particolare ai suoi follower. Scopriamo di cosa si tratta

La celebre influencer ha un rapporto davvero speciale con i suoi follower di Instagram, grazie al suo rapporto diretto con le persone che apprezzano particolarmente questo suo aspetto caratteriale. Finita per tutta l’estate al centro del gossip per via della fine della relazione con Andrea Damante. I due hanno vissuto dei momenti critici con l’inizio dell’emergenza Coronavirus, ma avevano comunque deciso di rimanere insieme per provare a salvare un rapporto che aveva fatto sognare i fan di entrambi. Una coppia che “è scoppiata” con il trascorrere dei mesi, trascinandosi fino all’estate quando la bellezza romana ha conosciuto quello che è oggi il suo attuale fidanzato. La situazione però ad un certo punto sembrava fosse precipitata per lei, prima che nella sua vita entrasse un altro uomo, che è diventato il suo compagno.

Parliamo di Carlo Beretta, amico proprio di Damante ed ex fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip Dayane Mello. Si vocifera che proprio la vacanza a Formentera con la presenza in casa della coppia di Beretta, sia stata l’occasione per far conoscere i due, che pochi mesi dopo hanno cominciato la frequentazione. Una situazione difficile che ha portato ovviamente alla rottura dell’amicizia tra Damante e Beretta, che al momento pare sia uscito vincitore della ‘contesa’. Insomma, adesso l’influencer sta vivendo una nuova relazione che sembra molto stabile, a differenza di quella che si trascinava tra gelosie e litigi con Damante. Su Instagram la De Lellis ha dovuto dare tante spiegazioni ai follower che l’hanno accusata anche di tradimento nei confronti del suo ex. Anche Damante con delle interviste al vetriolo nei confronti della sua ex, non è stato tenero. Ed ha raccontato anche a Verissimo la fine della relazione con l’influencer, mostrando amarezza profonda per come sono andate a finire le cose.

Giulia De Lellis è andata avanti per la sua strada, rispedendo al mittente tutte le accuse senza lasciare spazio alle polemiche. Concentrandosi sull’amore e sulla nuova relazione, ha voluto mettere a tacere gossip ed alterchi con la sua presenza su Instagram. Una serie di post hanno mostrato la sua perfezione fisica, ma anche le sue curve bollenti che hanno fatto spesso il giro del web. Anche con l’ultimo post ha scatenato i suoi ammiratori, con degli scatti che hanno evidenziato la sua forte sensualità ma anche delle curve che non sono passate inosservate. Il commento agli scatti ha portato a delle discussioni sul Natale, che per tutti sarà diverso rispetto al solito tra restrizioni e divieti vari causati dall’emergenza Coronavirus: “21 Dicembre 🤍 Mancano solo 4 giorni al Natale ed io sono ancora così emozionata .. Non ho mai perso quella sensazione li, è incredibile!”. E voi, cosa ne pensate delle foto dell’influencer? E soprattutto, condividete le sue stesse emozioni?