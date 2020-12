Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la cantante Arisa che ha lasciato tutti senza parole sulle condizioni di salute della mamma.

Lei è una cantante davvero molto apprezzata ed amata, e da poco ha iniziato la sua avventura come giudice del programma Amici 20.

Stiamo parlando ovviamente di Arisa, che ha fatto una dichiarazione scioccante sulle condizioni di salute della mamma.

Arisa la confessione scioccante e dolorosa: “Mia Madre stà male!”

Ha iniziato da poco a partecipare al programma condotto da Maria De Filippi, stiamo parlando della cantante Arisa.

Una vera e propria esplosione di gioia e di divertimento, e che spesso si trova anche in discussione con altri giudici, e per la precisione con Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli.

Abbiamo anche potuto ammirare la bravissima Arisa, nella puntata speciale del programma Grande Fratello Vip, nella sua versione natalizia.

Ma Arisa, ha anche confessato in una bella e lunga intervista sulle pagine del giornale Chi le seguenti parole, davvero molto toccanti per via di una malattia che l’ha colpita:

“Mia mamma si è ammalata. Ha avuto due tumori uno dietro l’altro”

Come tutti noi, ovviamente, siamo obbligati a stare lontano dai propri cari, e di conseguenza sarà un Natale particolare e difficile per tutto.

Ha confessato, anche , che per il primo anno non si recherà dai suoi genitori, per questo periodo di feste, anche perché la salute della mamma è più delicata, proprio per via della sua malattia.

Sembra poi, che Arisa, si stia concentrando anche sulla sua carriera come cantante, ovvero sulla sua musica, e su un nuovo disco.

Arisa si concentrerà sul suo lavoro per evitare la mancanza della vicinanza della sua famiglia nel periodo natalizio.

E voi come passerete questo natale davvero molto particolare che sicuramente resterà un momento particolare per tutti.