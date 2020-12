Vediamo insieme che cosa ha rivelato Alfonso Signorini per quanto riguarda la notte di Capodanno al Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip, è un programma molto amato e seguito, e come sappiamo nella notte di Capodanno saranno in televisione per farci compagnia, in questa notte speciale.

Ma vediamo insieme che cosa ha dichiarato Alfonso Signorini svelando cosa succederà.

Alfonso Signorini svela: “Questo è quello che succederà a Capodanno al GF”

Come sappiamo il 31 dicembre saremo in compagnia con i ragazzi del Grande Fratello Vip, ed Alfonso Signorini ha dichiarato cosa succederà in particolare, in quella notte.

Nella puntata che abbiamo visto ieri sera, ci sono già stati due ingressi particolari, ovvero Arisa ed Alberto Urso che hanno permesso di iniziare, o meglio aumentate, lo spirito del Natale.

Nella casa sono arrivati anche l’albero ed il presepe, e le relative canzone, il tutto per il divertimento e per la gioia anche di era a casa.

La puntata di venerdì 25 ovviamente non ci sarà, ma potremmo vedere i ragazzi del Gf il 31 dicembre, ovvero nella notte più magica dell’anno che quest’anno è sicuramente diversa rispetto ai precedenti.

Il Grande Fratello ha permesso ai vari inquilini, di poter fare delle videochiamate con i propri cari, per essere vicini alle proprie famiglie.

Ma torniamo alle rivelazioni che ha fatto Alfonso Signorini sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzone.

Come prima cosa ha confermato che il programma terminerà il 15 febbraio, e non come era stato precedentemente dichiarato, il suo prolungamento fino a marzo.

Alfonso Signorini ha anche dichiarato che la puntata del 31 dicembre, ci sarà una grandissima festa per poterci lasciare alle spalle, finalmente, questo anno particolare.

Ci saranno quindi, ospiti, canzoni, e Tommaso, comunicherà la sua settimana della moda, e sicuramente si vedranno delle belle immagini, e bei momenti, molto esilaranti.

Dovremmo vedere, inoltre una gara di cucina in diretta, con un’ospite d’eccezione che li giudicherà.

Alfonso Signorini, ha anche dichiarato che gli sarebbe molto piaciuto entrare nella casa del Gf, almeno in questo giorno importante, ma non è possibile per via delle varie regole che ci sono da seguire, e forse potrebbe fare una comparsa nel giardino.