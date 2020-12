Vediamo insieme che cosa ha dichiarato il bravissimo presentatore Alberto Matano che ha lasciato tutti senza parole.

Lui è un bravissimo presentatore e giornalista, che in questi ultimi anni sta conquistando il pubblico a casa, e stiamo parlando di Alberto Matano.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore, lasciando tutti senza parole.

Alberto Matano dichiarazione particolare: “I miei genitori lo fanno più di me!”

Lui, come abbiamo detto in pochissimo tempo è riuscito a conquistare gran parte del pubblico a casa, con la conduzione del programma La vita in diretta, e noi parliamo ovviamente di Alberto Matano.

Ma è una persona davvero molto riservata, che difficilmente parla di quello che gli accade, anche sul suo profilo social di Instagram.

Nella puntata, però che è andata in diretta ieri, si è lasciato andare ad una confidenza personale, che non riguardava direttamente lui, bensì i suoi genitori.

Le parole sono state le seguenti:

“A momenti i miei genitori postano più di me anche sui social”

In questo momento davvero particolare, per vie di tutte le regole che dobbiamo seguire per cercare di contrastare la pandemia, la tecnologia ci può aiutare.

Non tutte le persone non più giovanissime, però sono in grado di utilizzarla in modo ampio e corretto.

Nelle ultime ore poi, sembra che Alberto si sia concesso un fine settimana a casa, prima di rituffarsi nel lavoro che si trova a Roma.

Ed i vostri nonni, o parenti come se la cavano con Internet? Sono come i genitori di Alberto Matano oppure per loro internet ed il cellulare sono qualcosa di strano?