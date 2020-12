Elena Morali, sotto la giacca niente: “Non vedo l’ora di ricominciare a farlo”

Elena Morali ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con una foto bollente. Poi la confessione che lascia senza parole. I dettagli

La compagna di Luigi Favoloso ha postato su Instagram una serie di foto che hanno lasciato senza parole i follower. Un concentrato di bellezza e sensualità dagli scatti che hanno evidenziato le sue curve bollenti che hanno lasciato senza parole e fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. Una pioggia di like e commenti di approvazione per lei hanno certificato la sua forte popolarità da un lato, ma anche la passione dei fan che non smettono di seguirla non solo nelle sue uscite televisive ma anche sul web. Nell’ultimo post che ha pubblicato è stata irresistibile per i follower, che hanno apprezzato le sue doti fisiche ma anche la sua spontaneità di fronte ad un argomento di dominio pubblico come quello sull’emergenza Coronavirus che sta imperversando da mesi nel nostro paese. Uno sfogo che è stato condiviso dalla maggior parte dei suoi follower che non ne può più di una situazione pesante che costringerà tra l’altro a vivere milioni di italiani con ansie per la paura di un possibile contagio e le restrizioni che faranno vivere le festività natalizie in un modo completamente diverso dal passato. Ma andiamo a scoprire cosa ha raccontato ai follower la showgirl con un outfit da capogiro che in pochi minuti ha fatto il classico giro del web.

Elena Morali e Luigi Favoloso stanno vivendo una relazione passionale e duratura. Qualche dubbio è stato mosso all’inizio della loro storia da qualcuno che non credeva all’autenticità del loro amore. Che invece ha smentito anche gli scettici, considerando che i due ormai fanno coppia fissa da mesi e non mostrano segnali di cedimento. Anzi, si pensa che a breve possano arrivare anche ad ufficializzare qualcosa di più concreto, con il trionfo dell’amore che sta emozionando i fan di entrambi. Usciti da relazioni difficili, tutti e due infatti appaiono innamorati e presi da una storia che non è composta solo di attrazione fisica. Intanto la showgirl si diverte a stuzzicare i follower di Instagram con foto e video che mettono in evidenza la sua perfezione fisica. “Ciao. Mi chiamo Elena Morali e non vedo l’ora di ricominciare a vivere normalmente. E tu?”. Il riferimento è all’emergenza Coronavirus che sta condizionando le vite e le abitudini anche dei personaggi dello spettacolo. I fan della showgirl hanno apprezzato le sue parole, senza perdere di vista il dettaglio bollente che è emerso dallo scatto. Infatti sotto la giacca la compagna di Luigi Favoloso non ha indossato l’intimo, con il gioco del vedo non vedo che ha reso l’atmosfera incandescente. Tanto che i follower non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like alla foto e di commentare tutta la loro approvazione nei suoi confronti. Scatto che abbiamo pubblicato sotto per lasciare anche a voi l’opportunità di commentare.