Sara Croce, il ricordo dell’estate scatena l’ironia del web: “Il panettone ci sta bene”

Sara Croce ha postato su Instagram un ricordo dell’estate che ha catturato l’attenzione dei follower che hanno scatenato anche le loro ironie

La Bonas di Avanti un altro ha fatto impazzire i suoi follower con uno scatto pubblicato su Instagram che ha catturato le attenzioni generali. Il bikini ha mostrato delle curve bollenti che non sono passate inosservate. La Venere di Garlasco, ex Madre Natura in Ciao Darwin, è una delle bellezze assolute della televisione e del web. Molto attiva su Instagram, ha fatto impazzire i suoi ammiratori con uno scatto che ha messo in evidenza le sue curve, con il post di ricordo dell’estate. Presenza importante nel programma di Paolo Bonolis, la Bonas insieme a Maria Mazza e Claudia Ruggeri rappresenta una delle bellezze più apprezzate del web e della televisione. Di poco fa la notizia che non farà falici i fan di Avanti un altro: il programma è stato rinviato ulteriormente rispetto alla sua data di inizio in programma a gennaio. Si apprende che la prima puntata del programma di Bonolis andrà in onda l’8 marzo, per la delusione del fan che si aspettavano di poter ammirare le bellezze del programma ad inizio anno nuovo.

Sara Croce irresistibile nel bikini estivo che ha messo in evidenza le sue curve bollenti. In particolare è stato notato dai follower il suo lato b, che ha scatenato le ironie dei suoi ammiratori in questi giorni di festività prenatalizie. In attesa di poterla rivedere in televisione, la Venere di Garlasco riesce a farsi notare a suon di post su Instagram, con foto video o Instagram Stories che non passano inosservate. Cosa che è accaduta alla fidanzata di Gianmarco Fiory che riesce a scatenare la passione dei follower nei suoi confronti. La relazione con il portiere del Bari sembra andare a gonfie vele, per la felicità dei fan che finalmente possono vederla felice dopo la brutta disavventura per via della fine della relazione con il magnate iraniano che aveva chiesto anche un milione di euro di risarcimento per la fine della relazione con la showgirl. Adesso che per lei tutto è alle spalle, è tornato anche il sorriso a renderla irresistibile. Non bastano i post del momento, ci sono anche i ricordi dell’estate a mandare in escandescenza i follower che davanti alle sue curve ed alla sua bellezza e sensualità hanno scatenato anche le loro ironie. Il lato b mostrato nello scatto estivo in bikini si è prestato a varie ‘interpretazioni’ da parte dei follower. “Il panettone ci sta bene” ha commentato qualcuno” ad esaltare le sue curve che sono apparse irresistibili alla maggior parte dei suoi ammiratori che anche questa volta si sono detti pazzi di lei. Post che abbiamo postato sotto come sempre per lasciare a voi i commenti.