GF Vip: la doccia bollente di Cecilia Capriotti prima della diretta scatena il web

GF Vip che propone un nuovo personaggio: Cecilia Capriotti bellissima e sexy, prima della puntata si mostra in una doccia da capogiro

Nella casa del Grande Fratello Vip è entrata una nuova concorrente che già sta facendo parlare di se. Parliamo della bellissima e sensualissima Cecilia Capriotti, che in pochi giorni sta già facendo innamorare i suoi fan della televisione e del web con look mozzafiato e scollature che non passano inosservate nella casa più spiata d’Italia. Una mossa azzeccatissima quella della produzione che insieme ad Alfonso Signorini ha fatto entrare nella casa l’attrice e conduttrice che sa bene come usare la sua forte sensualità. La sua amica Justine Mattera in questi giorni ha avuto solo parole importanti nei suoi confronti. Affermando che si tratta di un personaggio comico ma allo stesso tempo che riesce a farsi amare per il suo carattere solare ed aperto a nuove amicizie. E da quanto stiamo vedendo in questi giorni nella casa pensiamo proprio che la sua amica showgirl americana abbia proprio ragione.

GF Vip che stasera vivrà l’ennesima puntata importante, con i colpi di scena che come al solito non mancheranno, così come le storie dei personaggi all’interno della casa. Emozioni che in questo avvicinamento al Natale renderà strana la situazione nella casa più spiata d’Italia, con un edizione inedita per tutti i concorrenti che si troveranno a vivere emozioni davvero forti e speciali. Cecilia Capriotti, entrata da poco all’interno della casa, sa bene come fare per attirare l’attenzione dei suoi fan. Cosa che ha fatto anche poco fa con una doccia bollente prima della diretta di stasera. Il suo profilo ufficiale Instagram ha raccolto le immagini del Grande Fratello Tv ed ha pubblicato la doccia in bikini dell’attrice e conduttrice che ha scatenato il web. Bikini mozzafiato e curve da urlo, con un fisico perfetto: immagini che hanno fatto il giro del web. Video pubblicato sotto e che lasciamo commentare come sempre a voi.