Elisabetta Gregoraci si sfoga sul web: “C’è gente cattiva, ma il bene vince sempre”

Elisabetta Gregoraci ha postato una foto su Instagram con il figlio Nathan Falco. Ma il suo commento particolare stupisce i follower

Un post su Instagram della showgirl ha scatenato tanti commenti da parte dei follower, che hanno chiesto spiegazioni alla diretta interessata. Dal momento dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip sono state davvero tante le critiche che ha dovuto sopportare, sia per le situazioni inerenti al gioco che quelle arrivate dall’esterno. L’amicizia con Pierpaolo Pretelli, le reazioni di Flavio Briatore fino alle dichiarazioni pesanti nei suoi confronti di Mino Magli che ha accusato la showgirl di essere interessata solo ai soldi di Briatore ed altre accuse forti. Insomma, non è stato un bel periodo per la bellezza di Soverato, che in tutta questa storia è adesso felice di poter trascorrere questi giorni di festa insieme al suo Nathan Falco. Per lui ha anche abbandonato il gioco, rinunciando alla possibilità di poter arrivare fino in fondo. Ma la distanza da Nathan Falco nelle festività natalizie ha rappresentato una situazione troppo difficile da sopportare. E così ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip per la delusione dei suoi follower, che in ogni caso ne hanno compreso le ragioni, ed anche apprezzato il gesto. Per motivi simili anche Francesco Oppini si è ritirato anzitempo, lui per tornare dalla fidanzata che non ha voluto lasciare da sola.

Elisabetta Gregoraci ha più volte sottolineato la difficoltà nel restare nella casa lontana da suo figlio Nathan Falco. Appena è uscita dal gioco il suo promo pensiero è stato quello di poterlo riabbracciare. Lasciandosi alle spalle tante polemiche che erano andate avanti sul suo conto. Nei giorni scorsi è stata molto attiva sui social, soprattutto su Instagram dove ha postato tante foto e video insieme al figlio. Tanti i preparativi del Natale tra addobbi e scene di vita familiare che ha voluto condividere con i suoi follower. In uno degli ultimi post pubblicati ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, rispondendo anche in modo indiretto a chi in queste settimane ha vomitato cattiverie anche gratuite nei suoi confronti. L’opportunità, o l’assist per così dire, l’ha avuta da un messaggio di commento da parte di un follower ad uno scatto insieme al figlio Nathan Falco e le nipotine davanti ad un albero di Natale. Ecco cosa è successo e qual è stata la risposta della showgirl. Un follower ha scritto alla ex moglie di Flavio Briatore un messaggio di ammirazione nei suoi confronti, invitandola ad essere sempre se stessa ed a non mollare nonostante le critiche ed i veleni sul suo conto sin dal momento dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. La risposta è stata diretta e rivolta a chi le rivolge qualche accusa anche ingiusta: “Grazie per il messaggio, sai c’è tanta gente cattiva in giro, ma il bene vince sempre sul male. Grazie per il tuo incoraggiamento”.