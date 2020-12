Tommaso Zorzi nella bufera mediatica, il web non ci sta, accusato di aver riso alle battute infelici di Filippo Nardi, sui social scoppia il caos, ecco cosa è successo

Tommaso Zorzi, al centro delle critiche sul web, la sua colpa sarebbe stata quella di ridere alle battute infelici di Filippo Nardi, infatti proprio questo motivo è stato squalificato, il suo atteggiamento è stato inaccettabile sia per la produzione del Gf Vip che per tutti telespettatori, il Conte come si fa chiamare, avrebbe più volte detto frasi volgari contro le donne in generale ma soprattutto contro Maria Teresa Ruta, per questo è stato punito con la pena più alta, la squalifica, ma a far arrabbiare gli utenti sul web sarebbe stato anche il comportamento di Tommaso di fronte a quelle frasi.

Le clip mostrate ai ragazzi sulle battute infelici di Filippo, hanno fatto emergere anche le reazioni dei concorrenti di fronte queste frasi contro le donne, ovviamente i telespettatori, sempre attenti, hanno notato che alcuni concorrenti hanno fatto dell’ironia di fronte a questi commenti volgari contro le donne, suscitando sul web diverse critiche, in particolare contro Tommaso, il quale più volte ha reagito ridendo a quello che diceva Nardi.

Tommaso Zorzi, piovono critiche dal web “non doveva ridere”

Negli ultimi giorni, Filippo mentre si trovava in giardino ha usato parole pesanti nei confronti di alcune donne della casa e guardando insieme a Tommaso le concorrenti intente a fumare una sigaretta ha detto “Sembra di stare ad Amsterdam, quelle due sono in sconto, quella invece ha più esperienza” Tommaso di fronte a questa volgarità non ha avuto la reazione che il pubblico si aspettava da una persona intelligente come lui, anzi, si è messo a ridere.

Gli utenti vedendo questa scena hanno iniziato a bombarda twitter di critiche contro Zorzi, eccone alcune qui sotto:

Davvero basita anche dal fatto che uno come Tommaso davanti alle uscite infinitamente infelici di Nardi non si sia dissociato ma anzi, abbia riso sonoramente. Senza parole. #GFvip #gfvip — Ira usemp (@UsempIra) December 18, 2020

Tommaso rideva quando Nardi parlava delle ragazze come prostitute, Dayane oggi non ha salutato Nardi.

Se fosse stato il contrario le polemiche chissà quante sarebbero state. Riflettiamo. #GFVIP — Thisagio (@AThisagio) December 18, 2020

Noto anche che a Zelletta, Tommaso e Petrelli, che ad ogni battutaccia del Nardi si sono messi a ridere a crepapelle, non siano minimamente stati redarguiti ne menzionati. Della serie due pesi due misure#GFVip — O from the Block (@bradipo22) December 18, 2020

Il web ha notato che non è stato solo Zorzi a ridere a queste battute ma anche gli altri ragazzi della casa, come Zelletta e Pierpaolo, a favore di Tommaso possiamo dire che ha capito di aver sbagliato rivedendosi in quei video, infatti è stato il primo a correre dalla Ruta per abbracciarla e tranquillizzarla, Maria Teresa si sentiva in colpa di essere stata la causa dell’uscita di Nardi, ma i concorrenti le hanno fatto capire che a sentirsi in colpa doveva essere lui, per questo andava punto.

Tommaso quando uscirà dalla casa e vedrà queste critiche sicuramente avrà modo di giustificarsi conoscendo la sua sensibilità di fronte a questi temi.