GF Vip, Maurizio Costanzo contro Mara Venier: il forte appello del conduttore

GF Vip, polemiche anche dal di fuori della casa: la risposta del conduttore che si rivolge alla Venier dopo la dichiarazione di una ‘vippona’

E’ intervenuto Maurizio Costanzo in ‘difesa’ di una concorrente del Grande Fratello Vip, rispondendo a delle dichiarazioni di Mara Venier che non sono piaciuti al marito di Maria De Filippi. Riavvolgiamo il nastro e raccontiamo quello che è successo prima di arrivare alla risposta che Costanzo ha dato alla Venier. Nella casa qualche giorno fa è andato avanti un gioco tra i concorrenti proposto da Cristiano Malgioglio. Si chiede ai vari concorrenti di parlare dei desideri professionali e privati. Alla domanda della Gregoraci sui desideri di Maria Teresa Ruta quest’ultima avrebbe risposto che le piacerebbe condurre un programma annuale. Che nello specifico è Domenica In. Dopo l’esperienza per anni alla Domenica Sportiva, ma ex moglie di Amedeo Goria avrebbe il desiderio di prendere il timone di Mara Venier.

GF Vip che provoca reazioni anche all’esterno della casa. Infatti dopo quelle parole della Ruta, è arrivata nelle scorse ore la risposta di Zia Mara, che ha invitato Maria Teresa Ruta a “mettersi in fila” per la successione al suo programma. Una risposta che non ha trovato d’accordo Maurizio Costanzo che ha speso delle bellissime parole nei confronti della Ruta, sperando che possa avere una possibilità di condurre Domenica In. Costanzo ha infatti invitato i vertici Rai a riflettere su una candidatura della Ruta, che meriterebbe questa opportunità. Parole che in un certo senso vanno contro quelle espresse su Instagram da parte della conduttrice veneziana, che da tempo ha fatto sapere di essere arrivata alla sua ultima esperienza a Domenica In. Aprendo di fatto quella che appare la corsa alla sua successione. Un nome, quello della Ruta, che potrebbe essere preso in considerazione dai vertici Rai. E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe avere questa novità televisiva?