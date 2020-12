Flavio Briatore infuriato su Instagram: “E’ una bufala assurda, non sono stato io”

Flavio Briatore ha pubblicato un video su Instagram per smentire delle fake news sul suo conto, raccontando la verità ai suoi follower

Un video messaggio dalla sua pagina Instagram per mettere a tacere delle notizie false sul suo conto. Tanti giornali hanno riportato un episodio che sarebbe accaduto nel pomeriggio di ieri, con una Rolls Royce che avrebbe bloccato il traffico milanese per un parcheggio sui binari del tram. L’episodio in questione alle ore 17.45 in via Carducci, incrocio con via Magenta. Un luogo molto trafficato nonostante le restrizioni per l’emergenza Coronavirus e ad un orario di punta. La gente inferocita se la sarebbe presa con il conducente dell’auto. Che per alcuni giornali sarebbe stato l’imprenditore ex di Elisabetta Gregoraci. Tante le notizie, anche non veritiere, che si sono susseguite sull’ex manager della Formula Uno, ma anche tanto gossip sul suo conto, soprattutto da quando la sua ex compagna è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Ma anche stavolta il diretto interessato ci ha voluto mettere la faccia e chiarire tutto sul suo conto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Flavio Briatore, abbastanza infastidito da quanto accaduto, ha voluto mettere tutti a tacere, con la falsa notizia che sarebbe girata sul suo conto. “Buongiorno a tutti, ciao ragazzi. Stamattina ci sono notizie di un episodio successo a Milano ieri, avrei bloccato il traffico alle 5 del pomeriggio con una Rolls Royce a via Carducci, la folla inferocita che mi urlava contro. E’ una bufala completa, la notizia è stata data da un giornale molto importante, ma non mi spiego come mai non controllano le fonti. Io ieri ero a Monaco e manco da Milano almeno da 20 giorni. Una bufala enorme, dispiace che si riportino notizie senza fondamento”. Una presa di posizione netta che smentisce quindi chi ha riportato news non veritiere che si sono diffuse su molti giornali. Il personaggio è da sempre ricercato e tutto quello che accade nella sua vita riceve un eco importante. E non è la prima volta che il diretto interessato è costretto ad intervenire in prima persona per smentire notizie non veritiere sul suo conto. Il video pubblicato sotto riporta esattamente le dichiarazione dell’ex della Gregoraci.