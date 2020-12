Vediamo insieme tutte le informazioni possibili, e le indiscrezioni sul fidanzato di Cristiano Malgioglio, che in pochi conoscono.

Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello, ha lasciato tutti senza parole, stiamo parlando di Cristiano Malgioglio.

In molti, da quando Cristiano Malgioglio ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf, si sono chiesti chi fosse questo bellissimo ragazzo che gli ha fatto perdere la testa.

Stando a quanto possiamo leggere sulle pagine di LiberoQuotidiano, si tratta di un bellissimo ragazzo di origine turca di 35 anni, dalle carnagione olivastra e dai capelli mossi.

Ovviamente, a causa dell’emergenza sanitaria in corso per il Covid, sono molti mesi che Cristiano non può vedere il suo bellissimo fidanzato, e come lui stesso ha confessato, spera di vedere un aereo con un messaggio da lui.

Cristiano ha dichiarato che ha incontrato questo ragazzo in un supermercato, e casualmente gli è andato addosso con il carrello e le sue parole sono state:

“Mamma mia, che bello ‘sto ragazzo, sono pazzo di lui”

E dopo questo incontro-scontro, ha deciso di rimane qualche giorno in più in Turchia.

Di lui si conoscono, ancora, poche informazioni, sappiamo che è un nutrizionista ed insieme al fratello ha una palestra ad Instambul, la capitale della Turchia.

Cristiano ha dichiarato che il ragazzo ha anche contratto il Covid 19 ed è stato in ospedale per ben due mesi, e che adesso sta bene.

Il giovane poi, non sapeva che Cristiano fosse così famoso e non capiva come mai per la strada tutti lo guardavano.

Quindi, chissà che in queste festività natalizie arriverà un bel aereo da parte di questo bellissimo ragazzo turco, dobbiamo solamente aspettare.