Stefano Bettarini torna a parlare del Gf Vip, questa volta fa pesanti accuse al reality incolpando alcuni concorrenti per essere stato squalificato, ecco cosa ha detto

Stefano Bettarini, attacca pesantemente il Gf Vip facendo insinuazioni sulla squalifica, l’ex calciatore è stato sbattuto fuori dal reality, dopo nemmeno 48 ore dal suo ingresso, per una presunta bestemmia, oggi è tornato a parlare della questione incolpando gravemente il programma di aver architettato tutto per farlo tacere su alcuni argomenti caldi che ad alcune persone non avrebbero fatto piacere, ecco cosa ha confessato.

Bettarini si giustifica sulla bestemmia dicendo “era un intercalare toscano, magari spiacevole, ma non una bestemmia, sono stati usati anche due pesi e due misure e non mi spiego il perchè” probabilmente si riferisce a Paolo Brosio, anche lui utilizzò un’intercalare blasfemo, ma non è stato squalificato, poi ha aggiunto “Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota” in questo caso invece si riferisce a Francesco Oppini, rimproverato più volte per alcune frasi di cattivo gusto contro le donne, ma senza mai essere buttato fuori dalla casa del Gf Vip, come invece era successo a Stefano nella scorsa edizione.

Stefano Bettarini infuriato “squalificato, non per la bestemmia, ma per vecchie storie d’amore”

L’ex calciatore non limita a parlare di questo, aggiunge che secondo lui la bestemmia è stato un pretesto perché volevano farlo tacere su alcune storie d’amore passate, lo dichiara in un’intervista pubblicata su Oggi e aggiunge “So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa” pesanti insinuazioni quelle di Bettarini che però preferisce non fare nomi, anche se non è un segreto il fatto che abbia avuto dei flirt amorosi con due gieffine, cioè con Dayane Mello, i due si conobbero all’isola dei famosi ma vissero solo un piccolo momento di passione, nulla di più, ma la questione fu affrontata proprio quando Bettarini entrò in casa, quindi ci viene da pensare che il problema di cui parla non sia con la modella brasiliana, l’altra concorrente con cui ha avuto una love story è stata Elisabetta Gregoraci, tra i due ci sarebbe stata una relazione clandestina diversi ani fa, quando entrambi partecipavano a Buona Domenica, ma i due non hanno mai confermato la notizia.

A far insospettire ancora di più i telespettatori è stata la stessa Elisabetta quando vedendo Stefano come nuovo concorrente del Gf Vip, gli ha sussurrato all’orecchio “Ciao, però mi raccomando attento a non dire cose che poi si arrabbiano” frase che ha lasciato tutti senza parole perchè confermerebbe la versione del Betta.

Ora non ci resta che aspettare una replica dalla diretta interessata ma anche da Alfonso Signorini, vedremo cosa succederà nelle prossime puntate.