Gf Vip, Filippo Nardi a rischio squalifica, la battuta infelice fa infuriare il web

Filippo Nardi rischia di essere squalificato dopo una settimana dalla sua entrata al Gf Vip, il web insorge contro di lui per aver fatto una battuta di cattivo gusto su Maria Teresa Ruta, ecco cosa ha detto

Questa volta a finire al centro della polemica, è il nuovo arrivato nella casa del Gf Vip, Filippo Nardi, conosciuto al pubblico per aver già partecipato al reality un bel po di anni fa, ma è ricordato, soprattutto, per un episodio che è rimasto impresso a tutti gli appassionati del Grande Fratello, cioè quando si è fatto letteralmente buttare fuori dalla casa, avendo minacciato gli autori con un bastone perché non gli davano sigarette.

Oggi Filippo è decisamente cresciuto nell’aspetto, ma probabilmente non caratterialmente, infatti sembra non aver ancora imparato la lezione del primo Gf, in queste ore sul web gli utenti chiedono la squalifica di Nardi per alcune frasi, non proprio carine, rivolte a Maria Teresa Ruta, vediamo cosa ha detto il nuovo concorrente.

Filippo Nardi a rischio squalifica, frasi fuori luogo su Maria Teresa

MTR si addormenta e Filippo:

“Quanto mi pagate se tea-baggo la Ruta?

Io andrei sul tea-bag, bisogna farlo in 2 o 3!

Basta appoggiargliele sulla fronte”

MTR si addormenta e Filippo:

"Quanto mi pagate se tea-baggo la Ruta?

Io andrei sul tea-bag, bisogna farlo in 2 o 3!

Basta appoggiargliele sulla fronte"

A VOI I COMMENTI…

Filippo Nardi è entrato da meno di una settimana ed è già protagonista di una bufera mediatica, nelle ultime ore l’ex gieffino ha fatto discutere per alcune battute sessiste di cattivo gusto che hanno infastidito molto gli utenti del web, in più ha usato anche toni aggressivi contro Maria Teresa, che è rimasta molto ferita da questo atteggiamento nei suoi confronti, ma Filippo non ha capito la gravità della situazione tanto che ci ricasca e fa di peggio andando incontro alla squalifica.

L’episodio in questione è iniziato quando Maria Teresa si è addormentata sulle gambe di Pierpaolo mentre gli altri concorrenti chiacchieravano tranquillamente, alcuni vipponi hanno pensato di fare il solito scherzo ala Ruta, proprio a questo punto è intervenuto Nardi dando la sua idea di scherzo facendo una battuta a sfondo sessuale su di lei indignando i telespettatori.

Filippo ha fatto riferimento a una pratica sessuale poco conosciuta, teabagging, tanto che nemmeno gli altri vipponi sapevano di cosa stesse parlando non capendo inzialmente la gravità delle sue parole, Nardi ha detto “Quanto mi pagate se tea-baggo la Ruta? Io andrei sul tea-bag, bisogna farlo in 2 o 3! Basta appoggiargliele sulla fronte“, Nardi vedendo che i suoi compagni non capivano quello che stava dicendo, senza giri di parole gli ha spiegato cosa fosse questa pratica, le sue parole sono nel video qui sotto.

Filippo che spiega il “teabag” agli altri.

Filippo che spiega il "teabag" agli altri.

Notare MTR come lo guarda schifata sul finale.

Ovviamente il pubblico sentendo le sue parole si è subito scagliato contro di lui, chiedendo al Grande Fratello la squalifica immediata dal programma, i commenti su questo fatto da parte degli utenti sul web sono moltissimi, ne riportiamo alcuni:

Ma che schifo ho 🤮 davvero… e la faccia di MTR ha detto tutto… lui voleva anche continuare a spiegare e lei .. si si ho capito… sono disgustata facciamo qualcosa… quest'uomo è riprovevole 🤨🤢

Non c'è molto da ridere ma la faccia di Maria Teresa schifata con quel "ow ok " con un lieve accento inglese mi spezza 😂

Spero che qualcuno si svegli e capisca che non c'è bisogno di ridere ed assecondare, dopo giorni di battutine oscene si può anche dire "basta"



Vedremo se gli autori del Gf Vip prenderanno dei provvedimenti contro Filippo Nardi o quanto meno speriamo che venga fatta una bella ramanzina al nuovo concorrente del Gf Vip, non ci resta che aspettare la prossima puntata.