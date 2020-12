Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Selvaggia Roma, che ha lasciato tutti a bocca aperta, su chi fosse interessante per lei.

Tutti pensavano che a Selvaggia Roma, interessasse Pierpaolo, ma come lei stessa ha svelato non è così.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato lasciando tutti a bocca aperta.

Selvaggia Roma shock: “Nella casa non mi piaceva Pierpaolo ma un’altro concorrente”

Lei è una degli ultimi inquilini della casa più spiata d’Italia ad essere stata eliminata, stiamo parlando di Selvaggia Roma.

In questi ultimi giorni sta rilasciando, come è normale che sia, alcune interviste, ma in una in particolare ha dichiarato qualcosa che ha spiazzato tutti.

E’ stata intervista, tramite il social di Instagram, su CasaChi, ed ha dichiarato chi fosse il suo vero interesse all’interno della casa, e con grande stupore di tutti non ha detto Pierpaolo.

Selvaggia, ha infatti dichiarato, che era interessata ad Andrea Zelletta, ed ha dichiarato le seguenti parole:

“Mi trovavo bene con lui. Se fosse stato single un pensiero lo avrei fatto”

Ha poi parlato di Maria Teresa Ruta, che quasi tutti i concorrenti vedono come una mamma, e per lei ci sono state bellissime parole.

Selvaggia, ha poi parlato di Dayane Mello, con la quale negli ultimi giorni non andava d’accordo ed ha dichiarato che, secondo lei, agisce con delle maschere e che stà giocando, cosa che lei non ha fatto.

Sicuramente, la dichiarazione che ha attirato l’attenzione in modo particolare di tutti, e che sta rimbalzando sul web, è l’interessa di Selvaggia non per Pierpaolo, come tutti pensavano ma per Andrea.

E voi cosa ne pensate di questa dichiarazione che ha fatto? Avevate percepito qualcosa oppure no?