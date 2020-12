Vediamo insieme che cosa sta succedendo nella coppia formata da Tina Cipollari e Vincenzo, dove sembra scoppiato nuovamente l’amore.

Lei è una delle opinioniste storiche del programma condotto da Maria de Filippi, Uomini e Donne, e stiamo parlando ovviamente di Tina Cipollari.

Vediamo insieme, dopo che aveva annunciato la fine della sua relazione con Vincenzo, cosa sta succedendo.

Tina Cipollari e Vincenzo: tra i due è scoppiato nuovamente l’amore!

Come tutti sappiamo, Tina Cipollari è una donna molto decisa ed apprezzata dal pubblico, che segue il programma di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne.

Alcune settimane addietro, aveva pubblicato sul suo profilo social di Instagram, un lungo messaggio dove indicava che la sua relazione con il compagno Vincenzo era giunta al capolinea.

Il motivo del perché fosse finita la relazione tra i due non era stato indicato, ma in molti ipotizzavano per via della lontananza che c’è tra i due.

Ma in queste ultime ore, sembra che qualcosa sia cambiato, come viene documentato sulle pagine del giornale Diva e Donna.

Possiamo infatti vedere Tina Cipollari e Vincenzo insieme, a Firenze, in atteggiamenti che fanno ben sperare in un ritorno di fiamma nella coppia.

Per il momento, ne Tina ne il suo compagno hanno scritto o comunicato qualcosa tramite i loro profili social.

I vari ammiratori, ovviamente sperano che sia così, dato che nelle immagini si stavano abbracciando.

Sperando anche, che tra i due si possa finalmente convolare a nozze, una voce che questa estate impazzava sul web, ma che poi non ha mai visto conferma.

E voi cosa ne pensate di questo allontanamento prima, tra Tina Cipollari e Vincenzo, e questo ritorno di fiamma?