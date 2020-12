Flavio Briatore furioso sui social per un insulto al figlio: La sua risposta

Ha fatto molto arrabbiare Flavio Briatore un insulto di un hater sotto una fotografia pubblicata su Instagram che lo ritrae insieme al figlio Nathan Falco. Il noto imprenditore ha risposto personalmente con un messaggio furioso. Ecco che cosa è successo.

Flavio Briatore non si trattiene e si scatena su Instagram contro il commento di un follower che si è permesso di fare body shaming alle spese di suo figlio Nathan Falco, di soli 10 anni. Con lui tutta la schiera di fedeli seguaci che si sono scagliati a difesa del bambino. Ecco che cosa è successo.

L’immagine insieme al figlio Nathan Falco

Tutto ha avuto inizio dalla pubblicazione sulla pagina Instagram di Flavio Briatore di uno scatto che lo ritrae insieme al figlio Nathan Falco, abbracciato al papà prima di una partita. Il ragazzino, sorridente ed in divisa blu, è pronto per scendere in campo insieme alla sua squadra di calcio. “Buon sabato a tutti! Tra poco Nathan Falco Briatore in campo per la sua partita di calcio“, recita la didascalia. In aggiunta, alcuni teneri hastag che descrivono un sabato pomeriggio passato in tranquillità ed in famiglia, tra padre e figlio.

Il commento inaspettato dell’hater

Ed è a questo punto che il commento di un follower in particolare è spiccato tra i tanti: si è trattato di un commento decisamente poco carino, diretto al figlio Nathan, nel quale l’hater prende in giro il bambino per la sua forma fisica, un vero e proprio episodio di body shaming. “Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, basta pastasciutta, fallo correre“, queste le parole contenute nel commento inopportuno di un followers del proprietario del Billionaire, che più che un consiglio sono sembrate un insulto gratuito al figlio Nathan Falco.

La reazione di Flavio Briatore è stata immediata e furiosa, come quella di qualsiasi papà protettivo nei confronti di suo figlio: “Non è obeso, ma tu sei un cog***ne“. Il follower che aveva preso di mira il ragazzino è stato così prontamente zittito e non ha più continuato il botta e risposta, ma nel mentre sono arrivati a valanghe i commenti a sostegno dell’imprenditore e del giovane figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Le reazioni indignate dei followers

Il commento inopportuno si è fatto subito notare e, rimasto in alto nel post, ha causato reazioni di rabbia anche da parte dei fedeli seguaci del noto proprietario del Billionaire. L’imprenditore, a causa della partecipazione della ex moglie Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, negli scorsi tre mesi si è preso totalmente cura del piccolo Nathan, rivelandosi un papà provetto, e lo ha spesso mostrato sui social, guadagnando così la stima e l’affetto dei suoi followers.

Leggi anche -> Elisabetta Gregoraci, presa d’assalto fuori casa sua: “Momenti di paura”

Leggi anche -> Elisabetta Gregoraci disperata: “Nathan era geloso e Briatore mi ha sgridato”

I numerosi fan dell’imprenditore hanno infatti commentato molto aspramente la cattiveria gratuita dell’hater nei confronti di Nathan Falco, accusandolo di essere una persona ignobile. Uno tra tutti è il più furioso: “Primo non è obeso, secondo stai offendendo un ragazzo, terzo tu non conosci l’educazione, quarto credo che tu abbia proprio una vita di m***a perché in questa foto si vede l’amore tra un padre e suo figlio, non la fisicità del ragazzo! Fatti curare dall’invidia!“