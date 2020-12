Elisabetta Gregoraci, presa d’assalto fuori casa sua: “Momenti di paura”

Un vero e proprio assedio di paparazzi aspetta Elisabetta Gregoraci fuori dalla sua abitazione. Lei filma tutto e commenta sui social: “Paparazzi ne abbiamo?“

È stata la più chiacchierata concorrente del Grande Fratello Vip 5 finora e lo si capisce dal numero di paparazzi che l’aspettano fuori casa, Elisabetta Gregoraci a sua volta li immortala e ne fa delle Instagram Stories, commentando ironicamente: “Paparazzi ne abbiamo?“. Ecco che cosa è successo.

Il ritorno alla normalità dopo il Grande Fratello Vip

Dopo quasi tre mesi rinchiusa tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha abbandonato il reality show di Canale 5 ed è tornata sui social con più seguito che mai. Su Instagram ha ringraziato i fan ed ha avvisato di voler riprendere il più velocemente possibile con la sua attività: “È bello tornare alla vita dopo 3 mesi di isolamento“, ha detto. “Volevo salutarvi e ringraziarvi per il vostro affetto, vi ho sentito e vi sento tanto ed è fantastico tutto questo. Sono tornata sul social, sono nuovamente operativa. Vi bacio“, ha fatto sapere a tutti i followers tramite delle Stories, aggiungendo con un post come il momento in cui ha riabbracciato il figlio Nathan Falco, 10 anni, sia stato particolarmente toccante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci inseguita dai paparazzi

È sempre tramite i social che la Gregoraci racconta la sua esperienza con i numerosi paparazzi che la hanno sorpresa all’uscita di casa: un vero e proprio assedio, come testimoniato dalle Instagram Stories della showgirl.

Il Grande Fratello Vip le ha permesso di ritornare alla rivalsa sotto la luce dei riflettori e al centro della cronaca di gossip, grazie anche al suo flirt all’interno della Casa con il gieffino Pierpaolo Petrelli e a tutte le vicende che ne sono successivamente scaturite con l’ex marito Flavio Briatore.

La ex gieffina si trovava a Roma ospitata dalla sorella Marzia per partecipare per la prima volta nelle vesti di ospite alla diretta serale del Grande Fratello Vip: stava uscendo di casa quando al cancello esterno si è trovata la folla di fotografi accalcati all’ingresso dell’abitazione mentre facevano a gara tra loro per fotografarla.

Una grande sorpresa per la showgirl, mamma di Nathan Falco ed ex moglie di Briatore, che si è mostrata comunque molto contenta di tutta quell’attenzione rivolta verso di lei, filmando ciò che stava succedendo e condividendolo subito con i fedeli followers tramite delle Instagram Stories.

“Ma che adesso vi trovo così davanti al cancello di casa?“, si sente commentare Elisabetta in video riferendosi ai paparazzi. Di tutta risposta, i fotografi le chiedono di assumere la posa preferita per poter essere fotografata al meglio. Lei felice li accontenta, però simpaticamente li rimprovera: “Mi avete fatto spaventare!”.

Il commento dell’ex gieffina diretto ai paparazzi è ironico: “Siete pochi oggi… Siete molto carini“, ma Elisabetta è compiaciuta della presenza dei fotografi e si concede volentieri ai flash delle fotocamere prima di salire sul taxi che la aspetta. Grazie alle ultime vicende che l’hanno vista protagonista la sua fama è molto aumentata, e la donna lo sottolinea scrivendo a commento nelle sue Stories: “Paparazzi ne abbiamo?”

Leggi anche -> Elisabetta Gregoraci riabbraccia il suo Nathan, insieme fanno l’albero di Natale: “Quanto ti amo”

Leggi anche -> Elisabetta Gregoraci è rifatta? Mino Magli conferma: “Ho pagato io l’intervento”