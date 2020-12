GF Vip, la confessione inaspettata di Pupo: “Innamorato di un uomo”

Durante la diretta del Grande Fratello Vip arriva l’improvvisa confessione bomba di Pupo che racconta il suo rapporto con l’uomo di cui era innamorato.

Pupo durante la diretta di venerdì del Grande Fratello Vip 5 svela un dettaglio sulla sua vita privata del passato del quale non aveva mai parlato: negli anni ’80 si era innamorato di un uomo. Il racconto del cantante ha stupito anche Alfonso Signorini, ecco le sue parole.

La discussione in studio

Rivelazioni scottanti, quelle di ieri durante la puntata del Grande Fratello Vip 5.

Tutto è partito a causa dell’intenso dibattito riguardo l’amore omosessuale, scaturito in studio dalla lettera scritta da Malgioglio. Il cantante era stato ispirato nella scrittura dal rapporto speciale che lega Francesco Oppini, ex gieffino, al concorrente ancora in gara Tommaso Zorzi il quale ha recentemente ammesso di esserne innamorato.

Malgioglio si è avvicinato molto a Tommaso per questa vicenda, rivelando di come in passato anche lui spesso si sia trovato in situazioni simili, nelle quali il suo amore per una persona non era corrisposto perché questa era eterosessuale.

Cristiano con amarezza ha anche poi ammesso: “L’amore per noi spesso non è duraturo, questa è la realtà“. Ma con la fase non si sono trovati d’accordo Alfonso Signorini e Francesco Oppini, che entrambi hanno spiegato di conoscere numerose coppie omosessuali il cui amore dura da diverso tempo, alcune anche sposate e con figli. “Quello che conta è volersi bene. Alla fine la passione se ne va e l’amore resta“, ha affermato Signorini.

E d’improvviso nel discorso si è inserito Pupo, in studio al GF Vip nelle vesti di opinionista, che ha sganciato la rivelazione bomba: in passato è stato innamorato di un uomo.

Pupo innamorato del suo fonico

In diretta su Canale 5 lo stesso cantante ed opinionista Pupo ha quindi rivelato di essere stato innamorato in passato di un uomo di nome Riccardo, un fonico che faceva parte del suo fidato entourage che lo seguiva nei concerti.

“Negli anni ’80 mi è capitato di provare una simpatia particolare per un ragazzo che lavorava insieme a me, un’infatuazione molto forte, un amore“, ha esordito, spiegando di come comunque lui sia però eterosessuale e raccontando la sua vita trascorsa tra donne bellissime, con due delle quali vive da ben 32 anni.

“Io in quel momento misi in discussione un sacco di mie convinzioni“, ha raccontato senza freni. Il noto cantante ha rivelato anche che per Riccardo scrisse addirittura una canzone. “Queste sono cose che possono accadere, capisco bene“, ha detto alle telecamere del GF Vip.

In conclusione del suo intervento Pupo ha aggiunto anche un’ulteriore curiosità: seppur non essendone innamorato nel vero senso della parola, il cantante di “Gelato al Cioccolato” ha infatti avuto una fortissima amicizia con il collega Gianni Morandi che lo lega tutt’ora a lui. “Devo dire che possono nascere davvero rapporti molto molto importanti fra uomini eterosessuali o omosessuali, e anche fra donne“.

A chiudere il discorso arriva Francesco Oppini, che commenta ammettendo il suo disappunto nel capire che ancora oggi ci si stupisce del fatto che possano nascere tra persone certi tipi di rapporti: “È il 2021 ormai. Basta“, e scrosciano gli applausi.