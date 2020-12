GF Vip, la verità di Francesco Oppini: “Ecco perché ho lasciato la Casa”

Francesco Oppini dopo aver lasciato la Casa del GF Vip spiega ad Alfonso Signorini le reali motivazioni della sua scelta: a quanto pare non si tratta solo di voler rivedere la sua compagna. Ecco che cosa ha detto a “Casa Chi”.

È ormai una settimana che Francesco Oppini ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip 5. Per lui è stato un percorso ricco di emozioni, di amicizie nuove e di situazioni che gli hanno permesso di affrontare questioni che da tempo si trascinava.

Con il suo rifiuto di proseguire il reality show di Canale 5 fino a febbraio ha dovuto abbandonare i suoi compagni di avventure, lasciandone uno in particolare – L’influencer Tommaso Zorzi – con il cuore spezzato. Ma quali sono le reali motivazioni che hanno spinto Oppini verso questa scelta? Il figlio di Alba Parietti lo ha raccontato ad Alfonso Signorini nel suo format web “Casa Chi”, svelando la verità che sta dietro alla sua decisione. Ecco che cosa ha detto.

L’esperienza di Francesco Oppini nella Casa del GF Vip

Il figlio di Alba Parietti è stato ospite a Casa Chi, lo spazio web di Alfonso Signorini, e ha raccontato a cuore aperto le proprie motivazioni che lo hanno portato a scegliere di non proseguire l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello 5.

La sua presenza all’interno della casa era una delle più rivelanti e nei mesi della sua permanenza è stato spesso al centro del gossip. Dalle frasi sessiste rivolte a Flavia Vento e Dayane Mello che avevano alzato il polverone su di lui portandolo vicino ad una squalifica, alla sua amicizia con il giovane influencer Tommaso Zorzi, che ha permesso ad Oppini di riscattare la propria immagine nel pubblico dei telespettatori dopo li scivoloni sulle coinquiline. L’esperienza di Francesco all’interno della Casa è stata intensa, ed ha anche permesso all’uomo di portare a galla i problemi irrisolti con la madre Alba e, forse, risolverli una volta per tutte.

Ma nonostante ciò, alla notizia del prolungamento del reality fino a febbraio 2021, il gieffino, dopo averci ragionato per giorni, ha deciso improvvisamente di abbandonare la Casa prima dello scadere del tempo. La motivazione ufficiale è la voglia di ricongiungersi al più presto con la compagna Cristina Tomasini, ma forse qualcosa di più si cela sotto a questa scelta, e Oppini lo ha raccontato a Alfonso Signorini per “Casa Chi”.

Le parole di Oppini ad Alfonso Signorini

Sembra infatti che anche se il motivo ufficiale che ha portato Oppini ad abbandonare il reality show sia stata la necessità di ricongiungersi con Cristina, sua compagna da due anni, in realtà dietro alla sua decisione ci sarebbe stato ben altro.

Come lui stesso ha ammesso a Signorini, il gieffino ha lasciato il gioco la scorsa settimana anche per evitare il prolungamento di situazioni di sofferenza che si stavano creando all’interno della Casa tra i suoi coinquilini. “Come mai non ho atteso per salutare tutti? Perché il mio è stato uno strappo netto“, ha dichiarato, proseguendo: “Non è che sia stata una scelta ponderata. Figurati che non pensavo potessi uscire la sera stessa. Data però la condizione che si era creata con chi mi voleva bene, e non parlo solo di Tommy, vedevo che c’era una sofferenza“.

Leggi anche -> GF Vip, Alba Parietti sul figlio Francesco e Tommaso Zorzi: “Schiaffo all’omofobia”

Leggi anche -> Gf Vip Tommaso Zorzi confessa e stupisce: “Ho sposato una donna”

L’ex concorrente ha spiegato anche il motivo della sua decisione improvvisamente repentina: “Parlo del fatto che, anche se in minima parte, gli altri speravano che potessi cambiare idea e quindi restare insieme a loro all’interno della Casa. Il fatto di scegliere in modo così duro è stato anche per non tirare avanti un’agonia mia personale e degli altri. Era per far capire che avevo deciso. Allungare per uscire il lunedì non era giusto, volevo essere coerente“. Questo non ha impedito al suo caro amico Tommaso Zorzi, che nel mentre ha ammesso di essere innamorato di lui, di scoppiare a piangere una volta ricevuta notizia, al quale però Francesco ha fatto una promessa: “Ti aspetto fuori“.