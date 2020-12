Massimo Boldi ha ritrovato l’amore e a 74 anni vorrebbe andare a convivere con la compagna 41enne Irene Fornaciari. La coppia ha attraversato un momento di crisi ma ora sembra intenzionata a fare il grande passo, ma secondo l’attore le figlie non sarebbero d’accordo.

Massimo Boldi racconta al settimanale Oggi la sua ritrovata storia d’amore con l’imprenditrice 41enne Irene Formaciari. La coppia si era conosciuta durante un viaggio in treno lo scorso anno ed era scattato subito il colpo di fulmine. Boldi è apparso in moltissime trasmissioni televisive con la fidanza dichiarandole tutta la sua felicità per aver avuto la fortuna di ritrovare l’amore a 74 anni. Lo scorso Natale l’attore aveva addirittura regalato ad Irene un anello di fidanzamento e la relazione sembrava procedere a gonfie vele. Lo scorso luglio però è arrivato l’annuncio della rottura. L’attore aveva raccontato di essersi effettivamente separato dalla compagna ma di aver mantenuto ottimi rapporti. La ex coppia continuava a vedersi e sentirsi quotidianamente.

Ed oggi dopo 5 mesi di separazione sono tornati ufficialmente insieme. Boldi racconta che la compagna era troppo preziosa per perderla ed ora vorrebbe rendere la relazione ancora più seria iniziando una convivenza: “Vorrei stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché” ha romanticamente concluso. Insomma sembra che l’attore, dopo la scomparsa della moglie Marisa, abbia finalmente ritrovato una nuova persona speciale con la quale condividere la vita.

Ci sarebbe però un ostacolo: le figlie. Boldi ha confessato che le tre figlie Micaela, Michela e Marta, pur non opponendosi alla relazione alla fine non lo lascerebbero così libero di vivere la sua nuova storia d’amore. Un amore che però oggi sembra più solido che mai e Boldi sembra deciso lottare per riuscire a condividere la relazione anche con le sue figlie. Durante i mesi di separazione da Irene l’attore si è reso conto che vorrebbe condividere la quotidianità con la compagna, con la quale per ora riesce a vedersi sporadicamente non vivendo nella stessa città. Non ci resta che attendere… se son rose fioriranno.