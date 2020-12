Silvio Berlusconi chiama i Ferragnez, li ringrazia e si complimenta: “Bravi!”

Dopo la conquista dell’Ambrogino d’oro dei Ferragnez, Silvio Berlusconi li chiama per complimentarsi e posta su Instagram uno screenshot dalla video chiamata: “Motivo di orgoglio che sia andato a due ragazzi“, ecco le sue parole.

Era totalmente inaspettato, eppure è arrivato: il post Instagram nel quale Silvio Berlusconi ringrazia i Ferragnez – Federico Lucia e la “dottoressa” Chiara Ferragni, ha fatto il pieno di like (ben oltre la media di cuoricini che solitamente riceve una fotografia postata dal politico sul noto social).

La giovane coppia infatti ha appena ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla città di Milano, l’Ambrogino d’oro, per l’impegno mostrato durante i mesi più duri della pandemia di Coronavirus, e Berlusconi ha voluto esprimere personalmente la sua gratitudine.

Il politico l’ha fatto prima tramite una video chiamata privata e poi con un post pubblicato sui social contenente uno screenshot dalla chiamata video stessa e accompagnato da alcune parole di ringraziamento che hanno definito Chiara in un modo inedito che non è sfuggito ai fan più attenti. Ecco che cosa ha scritto nel post Silvio Berlusconi.

La vittoria dell’Ambrogino d’oro

Fedez e Chiara Ferragni durante i primi mesi della pandemia si sono fatti notare per il loro impegno attivo ed in prima persona per aiutare concretamente le persone che si trovavano in difficoltà a causa del Coronavirus.

Chi li segue sa bene che si sono fatti in quattro per raggiungere gli obbiettivi prefissati, e così è stato: grazie alla loro grande influenza (insieme raggiungono più di 30 milioni di followers da tutto il mondo!) sono riusciti a raggiungere tantissime persone per pubblicizzare il più possibile la loro raccolta fondi per l’ampliamento del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.

I Ferragnez così, grazie al contributo iniziale di 100 mila euro di propria tasca e di oltre 200 mila donatori che hanno partecipato al progetto, sono riusciti a raggiungere la cifra di oltre 4 milioni, rendendo possibile la costruzione della tensostruttura che conta 60 posti letto di terapia intensiva e sub intensiva.

Una grande mano alla città di Milano, in sofferenza a causa del Covid, alla quale si è aggiunto anche il loro impegno in prima persona nella consegna della spesa alle persone più fragili e la loro attenzione nel sensibilizzare i followers sull’importanza di restare a casa.

Sono state queste le motivazioni per cui la coppia ha ricevuto il prestigioso premio milanese. A consegnare l’Ambrogino a Fedez e Chiara Ferragni è stato il sindaco Beppe Sala in persona, che si è voluto ancora una volta complimentare con loro.

I ringraziamenti di Silvio Berlusconi

Anche Silvio Berlusconi ci teneva a complimentarsi personalmente con i Ferragnez, e così, a sorpresa, li ha video chiamati per poter parlare direttamente con loro. Subito dopo, il Cavaliere ha pubblicato alcune IG stories e un successivo post su Instagram, esprimendo pubblicamente la sua gratitudine.

“È motivo di orgoglio sapere che sia andato (l’Ambrogino d’oro, nda) a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid“, ha scritto nella didascalia al post Berlusconi, al quale, in conclusione ha aggiunto un “Bravi!” secco e deciso, spiegando: “Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico “Fedez” Lucia per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città“. È stata proprio quella definizione “dottoressa” ad avere scatenato i fan.

Molti haters infatti hanno commentato: “Dottoressa de che?“. In effetti l’imprenditrice digitale come ha sempre dichiarato senza problemi non si è laureata, fermandosi con gli studi alla Bocconi a pochi esami di distanza dalla tesi finale. Su questo dettaglio ancora i Ferragnez non si sono espressi, non resta che seguire la vicenda per vedere come andrà a finire.