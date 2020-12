Francesco Oppini, forti critiche per la foto con Alba Parietti: “Ma lascialo vivere”

Francesco Oppini è stato pesantemente criticato per un atteggiamento troppo permissivo nei confronti della mamma Alba Parietti. Scopriamo cosa è successo

Il figlio di Alba Parietti è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Un esperienza che ha vissuto al massimo delle sue possibilità anche se poi è arrivato per lui lo stop per cause non relative a scenari di gioco. Non è stata infatti un eliminazione ad estrometterlo dal reality bensì una sua scelta precisa. Non ha ritenuto di dover rimanere all’interno della casa dopo il prolungamento del programma fino a febbraio, contrariamente a quanto era stato deciso nel momento dell’inizio della trasmissione condotta per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. La sua uscita di scena ha preceduto quella di Elisabetta Gregoraci, altra stella all’interno della casa e probabilmente candidata alla vittoria finale insieme a Tommaso Zorzi, che ancora oggi rimane tra i personaggi favoriti per il pubblico. Una volta fuori dalla casa del Grande Fratello, il figlio di Alba Parietti ha potuto riabbracciare la fidanzata Cristina Tomasini, ma anche la madre. Tra i due infatti c’è un rapporto speciale, quasi morboso, che a qualcuno fa storcere il naso. Troppo presente nella vita del figlio, per questo motivo ci sono delle critiche per la Parietti che spesso reagisce anche a muso duro contro chi le fa presente questo aspetto.

Francesco Oppini ha fatto un percorso importante all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra alti e bassi è riuscito ad andare avanti per circa tre mesi nel gioco, anche forse grazie allo splendido rapporto di amicizia che si è venuto a creare con Tommaso Zorzi. Tra i due ci sono stati momenti che hanno appassionato il pubblico, ma anche un dolore per il web influencer che non ha trattenuto la sua delusione all’uscita di scena dell’amico. Una volta uscito fuori dalla casa, Oppini è tornato alla sua vita normale, ma anche alla sua passione per il calcio e per la Juventus, promettendo a Zorzi di esserci sempre per lui, anche dando una forte dimostrazione di affetto nei confronti dell’amico che aveva mostrato anche un interesse particolare nei suoi confronti. Le critiche però per lui sono arrivate a causa della madre Alba Parietti, che secondo molti sarebbe sin troppo presente nella vita del figlio. In uno degli ultimi post pubblicati dalla Parietti su Instagram si notano madre e figlio insieme per annunciare la presenza di Francesco a Verissimo da Silvia Toffanin. Tanti i commenti dei follower: “Ti pareva che insieme a lui non ci stavi anche tu” “Ma lascialo vivere” “Sei una presenza ingombrante nella sua vita, che stress sempre attaccata” “Ma sei andata tu nella casa del Grande Fratello?”. Questi sono solo alcuni dei commenti dei follower che hanno duramente criticato il comportamento della Parietti. E voi, cosa ne pensate di questo suo atteggiamento?