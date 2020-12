Wanda Nara contro Luciana Littizzetto: “Ne risponderà giudizialmente”

Ha scosso tutto il web la battuta di Luciana Littizzetto sulla showgirl Wanda Nara, la quale si è scagliata sui social contro la comica ed ha annunciato seri provvedimenti.

La battuta pronunciata da Luciana Littizzetto durante la scorsa puntata di “Che Tempo Che Fa” ha indignato il web raccogliendo molti pareri negativi tra cui quello della diretta interessata Wanda Nara che le ha puntato il dito contro ed ha promesso: “Ne dovrà rispondere giudizialmente“. Ecco che cosa è successo.

La battuta scomoda di Luciana Littizzetto

È stato durante la scorsa puntata di Che Tempo Che Fa che Luciana Littizzetto, durante uno sketch con il conduttore Fabio Fazio, ha commentato una fotografia che ha come protagonista Wanda Nara e che da giorni circola nel web.

Una foto molto provocante, nella quale la moglie di Icardi appare completamente nuda e in sella ad un cavallo.

La comica torinese aveva fatto una battuta da molti considerata infelice, facendo insinuazioni su dove potesse essere finito il pomello della sella. “Quando si dice cavalcare a pelo! Tra i due quello più vestito è il cavallo“, aveva detto, continuando: “L’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo“. Parole che non sono passate inosservate e anzi questi commenti alla fotografia sono stati considerati tutt’altro che goliardici dal popolo del web, che si è schierato contro la Littizzetto accusandola di sessismo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La reazione infuocata di Wanda Nara

All’ondata di commenti indignati sui social si è aggiunta anche la diretta interessata, che ha commentato dicendosi delusa che nel 2020 si possano trovare ancora delle donne del genere, denunciando quindi la battuta della Littizzetto come l’ennesima battuta sessista, peggio ancora se pronunciata da una donna.

Leggi anche -> Gf Vip Tommaso Zorzi confessa e stupisce: “Ho sposato una donna”

Leggi anche -> GF Vip, Alba Parietti sul figlio Francesco e Tommaso Zorzi: “Schiaffo all’omofobia”

La 34enne di origini argentine ha anche ricondiviso il post pubblicato su Facebook da un’utente del social, di nome Antonella Pavasili, che recita queste parole: “Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità“.

Ma non è solo una guerra sui social, Wanda Nara ha infatti annunciato la sua intenzione di querelare la comica: “Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente“, ha commentato a proposito. Si preannuncia quindi uno scontro aperto, come reagirà “Lucianina”? Probabilmente commenterà l’accaduto nella prossima puntata del serale di Fazio, non resta che seguirla per capire come risponderà la comica.