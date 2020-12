Si accende il dibattito sul web dopo la battuta di Luciana Littizzetto su una fotografia di Wanda Nara: la sua comicità viene definita “fuori luogo”. E interviene anche Selvaggia Lucarelli.

La battuta pronunciata da Luciana Littizzetto su Wanda Nara ha sconvolto il web, che si è diviso in due fazioni: chi sostiene la comica e chi invece pensa che la gag andata in onda durante “Che Tempo Che Fa” sia stata estremamente sessista. Ecco le sue parole e la reazione degli utenti dei social tra cui spunta quella, immancabile, di Selvaggia Lucarelli.

Le parole di Luciana Littizzetto

Una frase pronunciata da dietro il bancone di “Che tempo Che Fa”, programma di Rai 2 con Fabio Fazio di cui Luciana Littizzetto è ospite fissa, ed è scoppiata la polemica sui social.

La battuta è stata fatta in commento ad una foto più che osé di Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi e showgirl. Nella fotografia la donna viene ritratta in bianco e nero mentre posa nuda sopra ad un cavallo in Argentina. L’osservazione che la Littizzetto ha fatto ha fatto storcere il naso a molti: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile“, ha detto durante il programma serale della Rai.

La reazione dei social

L’ironia non è piaciuta al popolo del web, che ha prontamente commentato l’accaduto tramite post e tweet. Tra questi, una tra i primi a commentare è stata proprio Selvaggia Lucarelli, talmente indignata da riportare semplicemente le parole della comica, senza bisogno di aggiungere nulla, se non un ironico: “Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel c**o. Io boh“.

Littizzetto e le battute su Wanda Nara: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh. pic.twitter.com/tA4WoUIBvF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 6, 2020

In molti sono d’accordo con Selvaggia Lucarelli: “Delle battute a sfondo sessuale pronunciate da una donna fanno ancora meno ridere ma danno solo disgusto“, ha commentato una utente di twitter. “Ditemi la differenza tra il tutorial di detto fatto e questo intervento della Littizzetto“, aggiunge una telespettatrice. “Comicità fuori luogo, troppo volgare per finire in tv sulla Rai“, recita un altro tweet.

Ma c’è qualcuno che chiede alla Lucarelli: “Secondo lei, fanno più schifo le battute di Littizzetto o le foto di Wanda Nara?” e chi difende la comica: “Non vorremo scomodare il sessismo e la questione femminile per questa battuta, vero?“, e ancora: “La comicità della Littizzetto è alquanto discutibile. Però è anche vero che la foto in oggetto non porta certo a fare battute sulla fisica nucleare“. Insomma un dibattito accesissimo, di seguito alcuni post degli utenti di twitter.

Pensate cosa sarebbe successo se quelle parole a Wanda Nara le avesse dette un uomo e non la #Littizzetto

Comicità volgare che non fa ridere nessuno@stanzaselvaggia — Andrea Pasquali (@pasqualiandre) December 7, 2020

Bello l’intervento della #littizzetto.

Ma quando comincia la parte che fa ridere?#CTCF — Sergio Zadera (@SZadera) December 6, 2020

A me danno più noia le donne che continuano a posare nude anche per pubblicizzare una forcina da capelli,non la Littizzetto che ne fa ironia. — Porompompero Empoli nel❤️ (@Porompompero7) December 6, 2020

Leggi anche -> Barbara D’Urso rivela: tra Antonella Elia e Pietro è intervenuta la Polizia

Leggi anche -> The Voice Senior: il concorrente è il papà di un famosissima cantante italiana