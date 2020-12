Ilary Blasi prende in giro Barbara D’Urso: i fan della conduttrice non la prendono bene

Ilary Blasi con la sua terza puntata di Fashion or Trashion ha preso di mira la conduttrice napoletana scatenando le reazioni dei fan di Instagram

La moglie di Francesco Totti sta andando avanti nel suo appuntamento su Instagram con la trasmissione satirica che prende di mira di volta in volta i vari personaggi dello spettacolo. Nella sua terza puntata di Fashion or Trashion le attenzioni si sono rivolte su Barbara D’Urso ed alcuni suoi outfit che proprio non sono apparsi irresistibili. Alcuni commenti sono apparsi eccessivi, anche se il programma alla fine vuole strappare un sorriso ai follower, tanto che sono stati ‘analizzati’ gli outfit anche di Maria De Filippi e della stessa moglie di Totti. A conferma che nessuno viene risparmiato dalla lente di ingrandimento di Melory Blasi, Alessia Solidani, Brigitte Valesch e Claudio Noto. Come detto nella terza puntata sono stati prese di mira tre conduttrici, e tra queste anche lady Totti che scherzosamente si è sottoposta alle critiche.

Ilary Blasi però avrebbe pronunciato alcune frasi che proprio non sono piaciute ai follower. Una di queste è rivolta a Barbara D’Urso, e fa riferimento proprio a dei presunti “filtri” che si potrebbero trovare in alcune foto della conduttrice napoletana. Si sa che spesso la regina degli ascolti di Mediaset con i suoi Live spesso viene criticata su Instagram proprio per voler apparire più giovane e bella utilizzando dei filtri alle sue foto che nasconderebbero il suo aspetto reale. A patto che realmente tutto questo sia vero, ci sono state delle critiche pesanti nei confronti della Blasi che avrebbe mancato di rispetto alla collega conduttrice. La querelle probabilmente continuerà nei prossimi giorni e chissà se la D’Urso avrà voglia di replicare a queste battutine che nemmeno a lei avranno fatto piacere. Anche se come detto si tratta di satira. Voi invece, cosa ne pensate?