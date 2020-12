Chiara Ferragni ha mostrato orgogliosa il suo nuovo anello, il regalo prezioso ha una cifra è esorbitante, scopriamo insieme quanto costa il gioiello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni non ha mai nascosto di essere una forte appassionata di gioielli preziosi, ma ultimamente i suoi followers hanno notato che in diversi suoi post compare un bellissimo anello azzurro a forma di cuore, facendo delle ricerche è emerso che l’anello prezioso è di Masetti Gioielli, è in oro bianco, circondato da diamanti bianchi e al centro c’è un grosso smeraldo colombiano, un cuore azzurro, anche questo tempestato da un’altra fila di diamanti.

Il marchio Masetti Gioelli è un brand molto conosciuto soprattutto per le sue cifre esorbitanti infatti i loro gioielli vanno dai 2.200 ai 50.000 euro, ovviamente l’anello che indossa la Ferragni sarebbe stato personalizzato apposta per lei, quindi il prezzo è nettamente più alto rispetto ai prezzi “normali”.

Come dicevamo la passione di Chiara, per il lusso e per i vestiti firmati, non è un argomento nascosto, anzi, lei stessa più volte ha mostrato sui suoi social la sua cabina armadio, o meglio una stanza piena di gioielli, borse, scarpe e vestiti il cui valore non è misurabile, i fan ogni volta che la web influencer mostra qualche accessorio nuovo vanno alla ricerca del prezzo, scoprendo cifre stellari da capogiro.

I gioielli sicuramente sono i migliori amici della bionda imprenditrice, più volte ha sfoggiato dei bracciali la cui cifra si aggira intorno agli 80.000 €, sarebbero marchiati Cartier sono due varianti, uno in oro giallo la cui cifra è 39.700€ e l’altro in oro bianco costerebbe 42,900€, entrambi ricoperti da preziosi diamanti.

Chiara Ferragni e l’anello dal prezzo esorbitante “non l’ha pagato lei”

Chiara Ferragni, è stata più volte criticata per le sue spese folli in vestiti e gioielli, ma questa volta ha messo le mani avanti prima di essere attaccata nuovamente dagli haters, infatti nei suoi post si legge la didascalia “Supplied by” è un modo per far capire ai fan che il prezioso gioiello non è stato pagato da lei ma sarebbe un regalo da parte del brand per essere sponsorizzato dalla famosissima influencer sui suoi social, quindi in questo caso l’anello è un regalo per fare in modo che i followers si interessino al brand e facciano acquisti da Masetti Gioielli.