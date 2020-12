Michelle Hunziker ai follower di IG: “Abbasso la mascherina solo per pochi secondi” – VIDEO

Michelle Hunziker ha pubblicato una Instagram Stories: in pubblico, ma da sola, ha abbassato la mascherina per qualche secondo. Ecco perché

Da sempre considerata uno dei personaggi pubblici più apprezzati, la conduttrice continua a macinare numeri da record sia nelle sua apparizioni televisive che in quelle sui social. Soprattutto su Instagram è molto attiva, con foto e video che catturano l’attenzione dei follower soprattutto per le sue qualità fisiche. Che si tratti di vita privata o di post pubblicati in televisione poco importa, in quanto il successo per lei rimane inalterato. La conduzione del talent musicale “All Together Now” le sta dando tantissime soddisfazioni. Lo show del sabato sera ha raccolto in queste puntate tanti consensi. Sia per la qualità della giuria – composta da Anna Tatangelo Rita Pavone J-Ax e Francesco Renga, oltre che il muro dei cento – ma anche per le tante storie e personaggi che ha portato alla ribalta.

Michelle Hunziker è una donna molto apprezzata sia come professionista in televisione che come donna. Infatti tanti follower ne apprezzano le qualità fisiche e bellezza. In una delle sue ultime Instagra, Stories ha mostrato tutta la sua attenzione e rispetto per le norme di sicurezza anti Coronavirus. In giro ma con la mascherina, ha abbassato solo per pochi secondi lo strumento di protezione solo per mandare un bacio ai follower. Lo ha fatto comunque quando si trovava da sola ed all’aria aperta, senza correre quindi nessun rischio per quanto riguarda il contagio. Dando un esempio per tutti coloro che ancora oggi sembrano avere dei dubbi sull’importanza delle misure di sicurezza da adottare. “Buongiorno, abbasso la mascherina solo per mandarvi un bacio. Guardate che scenario splendido”.

Queste le parole della conduttrice che ha mostrato uno scenario incantevole da Colonia in Germania. Tanti i messaggi dei follower per lei che continua a rimanere uno dei personaggi pubblici e della televisione più apprezzati in assoluto.