Wanda Nara festeggia oggi il compleanno: per i suoi 34 anni Mauro Icardi pubblica delle foto bollenti su Instagram che scatenano i follower

Un compleanno speciale per la bellezza argentina che oggi compie 34 anni. Per lei, ancora giovanissima, due mariti e 5 figli (tre con Maxi Lopez e due con Mauro Icardi), e tante polemiche alle spalle per dei comportamenti che spesso vengono considerati fuori luogo. Ma anche tanti follower che stravedono per la sua bellezza e le sue curve. Ma anche per il personaggio che è diventata, con l’amore dei fan che si nota nei suoi confronti soprattutto sul web. La relazione con il suo ex non è finita benissimo, anche perché Lopez ed Icardi erano amici prima della separazione. Adesso che l’amicizia si è rotta, c’è amarezza per come sono andate le cose. Ma la 34enne argentina e Maurito corrono per la loro strada, non curandosi delle critiche e delle polemiche che spesso si accendono nei loro confronti.

Wanda Nara ha sempre amato le esagerazioni, soprattutto quelle sul web. Lei ama tantissimo apparire in primo piano soprattutto per le sue qualità fisiche che la fanno apparire come uno dei personaggi pubblici più seguiti. Tante le esperienze anche televisive alle sue spalle, sia con Tiki Taka per rimanere nell’ambito calcistico che quella dello scorso anno nelle vesti di opinionista al Grande Fratello Vip. In occasione del suo compleanno ha scritto un lungo post su Instagra, con tanti complimenti da parte dei follower nei suoi confronti. Ma anche Mauro Icardi non è stato da meno, con un post di auguri per la sua amata con delle foto anche bollenti, scatti del passato che confermano la loro intesa di coppia che rimane alta. A differenza di quanto possano pensare i critici, sembra proprio che i due stiano vivendo una storia intensa e duratura. Le immagini che spesso mostrano confermano questa sensazione. Foto che lasciamo commentare come sempre a voi.