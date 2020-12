Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una serie di Instagram Stories dove mostra il suo albero di Natale insieme al figlio Nathan Falco

La showgirl ha abbandonato lunedì scorso la casa del Grande Fratello Vip, pur essendo tra le protagoniste assolute del programma. Ed anche una delle possibili vincitrici anche se i sondaggi parlano di una netta preferenza di Tommaso Zorzi davanti a tutti. Tante le polemiche che hanno coinvolto l’ex di Flavio Briatore, con pettegolezzi che sono arrivati dall’esterno della casa e screzi che invece ha avuto all’interno. Prima del suo chiarimento il rapporto con Selvaggia Roma è stato molto complicato. Poi la pace tra le due e l’uscita di scena della showgirl solo a causa del prolungamento del programma fino a febbraio. Una decisione improvvisa che ha spiazzato la bellezza di Soverato che non se l’è sentita di andare avanti senza poter trascorrere le vacanze di Natale insieme al suo Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci ama tantissimo il figlio avuto con Flavio Briatore, e per nessuna causa al mondo avrebbe potuto rinunciare alle festività natalizie senza il suo Nathan. Figlio che ha ritrovato nelle scorse ore e che ha riempito di affetto come sempre accade. In una Instagram Stories la showgirl ed il figlio hanno mostrato i momenti felici mentre fanno l’albero di Natale. Immagini che hanno reso felici i fan che adesso sperano anche in un ricongiungimento a sorpresa con Flavio Briatore. Per poter vedere finalmente riunita tutta la famiglia. Ipotesi al momento da scartare, anche perché sembra che l’imprenditore adesso sia molto preso dal progetto del nuovo Billionaire a Dubai. Intanto il video della showgirl e Nathan ha riscosso un grande successo: “Quanto ti amo Nathan Falco. E voi avete fatto l’albero di Natale? Un abbraccio”. Questo il commento alla storia che vi proponiamo sotto come sempre lasciando a voi i commenti.