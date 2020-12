GF Vip, televoto truccato risponde Alfonso Signorini: “Ecco la verità”

Gli appassionati del Grande Fratello Vip sono insorti sul web dopo i presunti brogli nell’ultimo televoto. Le irregolarità sarebbero emerse nel risultato delle votazioni nelle ultime due puntate, nelle quali Adua Del Vesco e Dayane Mello sono risultate le più amate dai telespettatori. Ma qualcosa, secondo molti, non torna e la maggior parte delle votazioni arriverebbero in parte consistente dal Sud America. I telespettatori italiani hanno più volte chiesto spiegazioni alla produzione del GF Vip, pretendendo che le preferenze dei fan non vengano falsate da voti finti provenienti da profili fake stranieri. Soprattutto perché teoricamente il regolamento del televoto non permetterebbe di effettuare votazioni al di fuori del Italia, ma come ha raccontato Alfonso Signorini, durante una puntata di Casa Chi, potrebbe esserci un escamotage. “Il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano” ha confermato il presentatore, ricordando però che negli ultimi anni è disponibile anche la votazione tramite il sito internet ufficiale del Grande Fratello e tramite App.

In questo caso è sufficiente registrarsi tramite il proprio indirizzo mail per accedere al televoto, e sarebbe proprio in questo modo che gli utenti su territorio estero riuscirebbero a organizzare votazioni in massa durante le sessioni di voto. Un problema che la produzione non è ancora riuscita a risolvere creando parecchio malcontento tra i fan del programma che vorrebbero che le reali preferenze fossero rispettate.

Le giustificazioni di Alfonso Signorini non sono servite a placare le polemiche e su Twitter sono in moltissimi gli utenti che chiedono che venga attivata una modalità di votazione on line con più controlli in modo che non sia più possibile creare profili fake esteri per falsare le preferenze del pubblico. Non ci resta che attendere la decisione del Grande Fratello.