Dopo il grande successo della quinta edizione Matrimonio a Prima Vista potrebbe tornare in onda già il prossimo gennaio. Ecco le come e quando dovrebbe tornare il reality.

Buone notizie per gli appassionati del reality show Matrimonio a Prima Vista. Il programma è finito da una sola settimana non lasciandoci il tempo di accantonare i protagonisti di quest’anno e Discovery Channel ha annunciato l’arrivo di una nuova edizione. Sarà che le avventure amorose degli ultimi protagonisti Andrea, Nicole, Sitara, Gianluca, Giorgia e Luca sono state seguitissime, tenendo attaccate allo schermo migliaia di persone, e secondo indiscrezioni la nuova edizione dovrebbe andare in onda già da Gennaio. I tre esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini sarebbero quindi già alla ricerca delle quattro coppie che dovranno sposarsi senza essersi mai viste e vivere insieme cinque settimane per poi decidere se continuare la relazione come marito e moglie oppure divorziare. Un esperimento estremo che continua ad appassionare moltissimo i fan del reality, creando sempre dinamiche diverse e sorprendenti. L’ultimo esperimento degli esperti non si è rivelato un grande successo e tutte le coppie hanno deciso di divorziare ma il programma si è classificato tra i più seguiti e ha riservato tantissimi colpi di scena. Sembrerebbe quindi che la sesta edizione potrebbe già andare in onda a gennaio 2021, ma con un cambio di rete. Non sarà più trasmessa da Real Time ma solo sulla piattaforma di Discovery Channel, D Plus.

Gli esperti dovranno impegnarsi a fondo per riuscire a trovare coppie realmente compatibili. Ricordiamo che nelle cinque edizioni solo una coppia ha poi continuato felicemente la relazione. Stiamo parlando di Francesca Musci e il marito e Stefano Protaggi protagonisti del reality nel 2016.

La coppia aveva deciso di continuare il matrimonio e due anni dopo il loro primo incontro si è risposata coronando nuovamente il sogno d’amore. Oggi i due protagonisti di Matrimonio a Prima Vista sono ancora felicemente sposati. Ci auguriamo che i futuri partecipanti del reality abbiano la stessa fortuna e tra loro possa iniziare una relazione che duri tutta la vita.