Giulia De Lellis e Andrea Damante si trovano entrambi a Dubai, alcuni fan ipotizzato di un ritorno di fiamma tra i due, ecco i dettagli scioccanti sui loro profili social

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono entrambi a Dubai, i due si troverebbero nello stesso posto per motivi di lavoro ma anche per passare qualche giorno di meritato relax, per alcuni fan, questo strano incontro non sarebbe solo un caso, ma ci sarebbe un dettaglio che ha fatto dubitare i followers di un ritorno dei fiamma, scopriamo quale.

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrava al capolinea, infatti entrambi hanno ritrovato la serenità grazie a nuovi partner, Giulia insieme a Carlo Giussalli (ex amico di Damante) e Andrea sarebbe fidanzato con Elisa Visari attrice e modella italiana, i due si starebbero frequentando da poco tempo ma da alcuni dettagli sui loro profili social, sembrerebbero passare la maggior parte del tempo insieme, ai followers non è passato inosservato il loro viaggio a Dubai, chiedendosi se l’incontro negli Emirati Arabi fosse solo una coincidenza.

Giulia De Lellis e Andrea Damante a Dubai, solo coincidenza?

Per il dispiacere dei fan della ex coppia, sembrerebbe che il loro incontro a Dubai sia solo una coincidenza ,perché secondo alcune indiscrezioni, la ex coppia starebbe passando le vacanze insieme ai rispettivi fidanzati, a volte il destino può giocare brutti scherzi, sicuramente i due non si aspettavano di finire nello stesso posto con i rispettivi fidanzati e probabilmente stanno facendo di tutte per non incrociarsi, evitando possibili imbarazzi, anche perché come abbiamo detto, Damante è un ex amico dell’attuale fidanzato di Giulia, i due hanno anche avuto una discussione sui social per questo motivo.

Se si incrociassero nei paesaggi orientali di Dubai non sarebbe una situazione piacevole per entrambi, ma Giulia si mostra rilassata nelle sue storie su Instagram, prendendo tranquillamente il sole e bevendo qualche drink insieme alla sua nuova fiamma, invece Damante si dedica allo sport facendo surf, pare infatti che sia negli Emirati proprio per provare le sue nuove tavole acquistate da poco dopo essersi innamorato di questo nuovo sport.

Andrea si è sbilanciato postando foto che ritraggono, anche se di spalle, la sua attuale fidanzata, al contrario di Giulia non ha pubblicato nessuna foto insieme a Carlo, probabilmente vuole far credere di essere li da sola, ma alcune prove dimostrano che lei sia insieme a lui.

Per la coppia Damante De Lellis sembra quindi non esserci un ritorno di fiamma, i followers innamorati della loro storia ci speravano ma purtroppo per il momento non sembrano interessai a ritornare insieme, scopriremo nelle prossime ore se i quattro si incroceranno e nel caso accadesse vedremo quale sarà la loro reazione.

