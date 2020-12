Primo compleanno per Michela Quattrociocche in compagnia del nuovo fidanzato Giovanni Naldi. Lei: “Il compleanno migliore di sempre“, con tanto di sorpresa.

È il 32esimo compleanno per Michela Quattrociocche ma solo il primo che festeggia in compagnia di Giovanni Naldi, fidanzato con lei da questa estate. Dopo la rottura con l’ex marito Alberto Aquilani l’attrice si consola infatti tra le sue braccia, e alla festa, dopo il pranzo, arriva la sorpresa.

Il pranzo intimo al ristorante

Un pranzo al famoso “Mirabelle Splendide Restaurant” di Roma, ristorante al settimo piano di un hotel, con piatti internazionali serviti tra cristalli e porcellane antiche.

È così che Michela Quattrociocche ha festeggiato il suo compleanno numero 32 insieme al fidanzato, l’imprenditore Giovanni Naldi.

Un compleanno insolito, dato che è il primo festeggiato insieme al suo nuovo compagno e senza la presenza degli amici. A causa delle restrizioni del dpcm per il contenimento del Coronavirus infatti il solito party in grande stile con amici e parenti non si è potuto svolgere. Al suo posto però, il delizioso pranzetto intimo con la nuova fiamma ha lasciato Michela più contenta che mai. “Il compleanno migliore di sempre“, ha commentato infatti sui social, condividendo le fotografie di quel momento speciale.

La sorpresa immortalata negli scatti di Michela

Il romantico pranzo tête-à-tête ha riservato anche una sorpresa, organizzata dal galante Giovanni per la sua dolce metà. Infatti, come se la torta con fragoline di bosco e il dolce con un cuoricino con la scritta “Buon compleanno Micky” non bastassero, l’imprenditore ha regalato a Michela un gigantesco mazzo di rose rosse insieme a tanti palloncini a forma di cuore personalizzati con il nome dell’attrice. Michela entusiasta ha catturato il momento in svariati scatti che ha poi opportunamente condiviso su Instagram. Tanti i commenti, anche da parte dei vip che le hanno fatto gli auguri, come Melissa Satta e Pamela Prati.

La storia con Giovanni Naldi

La storia d’amore appena nata tra Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi sta procedendo a gonfie vele, dopo che l’attrice si è separata dall’ex marito Alberto Aquilani dal quale ha avuto due figli: Aurora, di 9 anni e Diamante di 4. I due si sarebbero conosciuti nella palestra dell’hotel & spa Parco dei Principi a Roma, di cui Naldi è proprietario. Un colpo di fortuna, quindi, a giudicare dalle loro espressioni gioiose nelle fotografie che li ritraggono insieme.

