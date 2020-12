Vediamo insieme per quale, bel motivo, il campione in carica Massimo non risponde alla domanda dell’Eredità e perché crea scompiglio.

Il programma che va in onda tutte le sere sulla Rai, e condotto dal bravissimo Flavio Insinna, è sempre molto amato e seguito.

Stiamo parlando, ovviamente, dell’Eredità, ma in puntata è successo qualcosa di davvero particolare, con il campione Massimo, vediamo meglio insieme che cosa.

L’eredità: il campione Massimo non risponde alla domanda ed il gesto fa discute

Il campione in carica del programma super amato e seguito, Massimo Cannoletta, che è presente nel gioco, da oltre un mese, ha fatto un gesto, che in molti hanno commentato in modo particolare.

LEGGI ANCHE —-> ELISA ISOARDI DISPERATA: ARRIVA LA NOTIZIA CHE NESSUNO SI ASPETTAVA

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme che cosa è successo nel dettaglio della puntata dell’Eredità, condotta da Flavio Insinna.

Una volta che i vari concorrenti erano arrivati al gioco del Triello, sembrava che tutto fosse nelle mani del nuovo arrivato, e quindi non del campione in carica.

Tommaso, questo era il nome dello sfidante, che non aveva ancora sbagliato nulla, durante il gioco, sbaglia l’ultima risposta, lasciando così a Massimo la possibilità di riconfermarsi nuovamente campione.

LEGGI ANCHE —-> PATRIZIA DE BLANCK FURIOSA, SVELA PERCHè LA SUA CAMERA PUZZAVA DI FOGNA

Ma, il campione in carica, con un gesto davvero nobile, si rifiuta di rispondere alla domanda, o meglio da la risposta sbagliata di proposito, dichiarando, che in quella puntata era giusto che alla ghigliottina ci andasse Tommaso.

Facendo così però, alla ghigliottina c’è andata un’altra concorrente, ovvero Francesca, e non a Tommaso, perché non era il suo turno.

Il gesto compito da Massimo ha fatto davvero discutere moltissime persone sui vari social, perché in molti hanno scritto che era li per giocare, e quindi non doveva sbagliare di proposito e dirlo.

E voi cosa ne pensate del gesto fatto dal campione che è stato in carica per quasi un mese, Massimo Cannoletta?