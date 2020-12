Vediamo insieme la notizia che è arrivata da poco, e che ha stupito tutti, perché nessuno se l’aspettava, su Elisa Isoardi.

Ha da poco terminato la sua partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le Stelle, e stiamo parlando di Elisa Isoardi.

Vediamo meglio insieme la notizia che sta girando in queste ultime ore.

Elisa Isoardi triste: arriva la notizia che non ti aspetti

La bellissima, e bravissima presentatrice della Rai, Elisa Isoardi, ha terminato la sua incredibile avventura a Ballando con le Stelle, ed ha dimostrato a tutti un lato di lei sconosciuto.

Nei mesi scorsi, era giunta voce, che Elisa, dovesse condurre un programma, e per la precisione si parlava di Check-up, ma la notizia è di poche ore fa.

Arriva direttamente dalle pagine del sito Dagospia e possiamo leggere quanto segue, ovvero che per il momento il programma non è visibile nei palinsesti del mese di dicembre e nemmeno in quelli di gennaio

Quindi, per quanto riguarda il futuro lavorativo di Elisa, al momento non ci sono maggiori informazioni, e non possiamo sapere se magari è stato spostato o addirittura cancellato.

Un momento davvero complicato, e probabilmente anche un po’ triste per Elisa, per quanto riguarda il suo futuro lavorativo.

Mentre per quanto riguarda quello professionale, si vocifera che ci sia qualcosa in corso con il suo ballerino di Ballando, Raimondo Todaro, ma i due diretti interessati hanno sempre smentito la notizia.

Elisa Isoardi vi è piaciuto come ha ballato al programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle? E cosa ne pensata del programma del quale doveva essere alla guida, ma di cui non ci sono notizie?