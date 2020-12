Paola Di Benedetto tiene in braccio il suo amore alla finestra: “Emozionata come una mamma”

Paola Di Benedetto ha postato una foto su Instagram dove guada alla finestra la neve cadere, come una mamma con in braccio il suo amore

La showgirl sta vivendo un periodo molto felice della sua carriera artistica. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip dello scorso anno, quasi a sorpresa, ha spiccato il volo e conquistato i cuori dei suoi ammiratori. Che crescono sempre di più soprattutto su Instagram dove la compagna di Federico Rossi riesce spesso ad attirare l’attenzione soprattutto quando mette in risalto le sue doti fisiche. L’ex Madre Natura in Ciao Darwin è oggettivamente una ragazza molto bella. Con un fisico perfetto e delle curve che fanno sognare i suoi ammiratori riesce a catturare spesso l’attenzione anche su Instagram con i follower che come detto sono pazzi di lei. E dimostrano il loro affetto a suon di like e commenti che rappresentano la chiara dimostrazione della popolarità che ha raggiunto in questi mesi.

Paola Di Benedetto dalla consacrazione con la vittoria al Grande Fratello Vip ha avuto una serie di soddisfazioni sia a livello personale che professionale. Prima la convivenza con Federico Rossi dopo la prima fase della pandemia con la lontananza ed il riabbraccio solo con la fine del lockdown. Poi un estate all’insegna della serenità e dell’amore. Per finire con l’impegno a Radio RTL 102.5 che le sta dando tante soddisfazioni. Insomma, pandemia a parte, per lei il 2020 ha avuto dei risvolti positivi che ricorderà con piacere. Intanto nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha lasciato i fan senza parole per la sua dolcezza ed amore per il suo gatto che ha tenuto tra le sue braccia davanti alla finestra con la prima neve dell’anno all’orizzonte. “La prima neve di Sirius… io emozionata come una mamma! 🥲❤️❄️”. Un messaggio che ha stupito tutti, anche per la sua consueta bellezza che non passa inosservata.