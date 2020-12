Vediamo insieme a che cosa si è riferito direttamente Cristiano Malgioglio, dichiarando queste particolari parole, che hanno stupito tutti.

Lui è entrato nella casa da pochissimi giorni, e sembra davvero un fiume in piena, stiamo parlando di Cristiano Malgioglio.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato di particolare.

GF VIP Cristiano Malgioglio dichiara: “Lascio il posto ad uno più giovane”

Cristiano finalmente ha varcato, per la seconda volta la porta rossa della casa più piata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello.

Ma poco prima di entrare, ha rilasciato alcune interviste, ed una di queste è davvero particolare per quello che ha dichiarato.

L’ha rilasciata alle pagine del giornale Tv Sorrisi e Canzoni, ed ha detto di aver rifiutato di partecipare al Festival di Sanremo per un motivo bene preciso, e le sue parole sono state le seguenti:

“Non era mai successo, la cosa mi ha molto commosso e ho riflettuto. Ma poi l’ho incontrato, e anche se sarebbe stato un grande colpo gli ho detto che preferisco lasciare il posto a un giovane”.

Ha continuato dicendo, che è stato proprio Amadeus a cercarlo per il prossimo Festival, dopo che ha sentito una sua composizione fatta per un’altro artista, e gli ha chiesto se voleva partecipare, ma Cristiano Malgioglio ha preferito lasciare il posto a qualcun’altro.

Ma torniamo all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, dove Cristiano ha consigliato ai vari inquilini di non uscire volontariamente dalla casa, dopo la comunicazione che il programma durerà fino a Febbraio, perché in quel caso verranno dimenticati.

L’ingresso nella casa di Cristiano Malgioglio sta già portando una ventata di allegria e divertimento, cosa che negli ultimi giorni era un po’ mancata.

Una delle ultime dichiarazioni, nell’intervista rilasciata al giornale, Cristiano ha dichiarato che per lui il GF lo ha già vinto, perché ci sono sue immagini della scorsa partecipazione, che sono visti milioni di volte.

E questo è un modo per lui di avere un momento di calore, dato che a causa del Coronavirus, come lui stesso ha dichiarato non abbraccia nessuno da 8 mesi, mentre all’interno della casa questo è possibile.

Voi cosa ne pensate della dichiarazione di Cristiano sul Festival di Sanremo? E vi piace che sia entrato nuovamente nella casa?