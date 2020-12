Vediamo insieme per quale motivo la super amata, e bravissima, Lorella Cuccarini ha fatto questa dichiarazione ai suoi allievi ad Amici 20.

Il programma alla ricerca di nuovi talenti nel mondo dello spettacolo, condotto alla perfezione da Maria De Filippi, è giunto alla sua ventesima edizione.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la nuova insegnante, Lorella Cuccarini, lasciando tutti senza parole.

Amici 20: Lorella Cuccarini stupisce gli allievi e dichiara “Non posso difendervi”

Il programma condotto da Maria De Filippi, quest’anno è in una nuova veste, e con nuovi professori, tra i quali troviamo anche Lorella Cuccarini, per quanto riguarda la danza.

Nelle puntate che vanno in onda tutti i giorni, agli allievi è stata comunicata una particolare notizia, ovvero i professori stanno continuando a fare provini per vedere che far entrare nella scuola.

Il programma quest’anno è più esigente con i suoi allievi, rispetto alle precedenti edizioni, e soprattutto, gli insegnati possono cambiare un allievo se non sono completamente soddisfatti delle loro prestazioni.

I ragazzi che segue Lorella Cuccarini non si aspettavano questa notizia, e si sono spaventati, ma le parole dell’insegnante sono state le seguenti:

“Potreste trovarvi in sfida e lì non posso difendervi. Preparatevi”.

Ha continuato dicendo, che una ballerina in particolare, è piaciuto molto anche a lei, oltre che alle altre insegnati, ovvero Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Lorella ha continuato dichiarando, che per lei Amici è l’unico programma che è una vera e propria scuola, che permette di approfondire lo studio, e migliorarsi e lei vuole continuare questa scommessa, ma è anche il motivo per il quale vuole che i ragazzi sentano il fiato sul collo.

E voi seguite il talent Amici? Cosa ne pensate di Lorella Cuccarini come nuova insegnante? Avete già delle preferenza tra i ragazzi?