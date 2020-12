Elisa Isoardi, polemiche davanti alla Fontana di Trevi: “Tu dovresti dare l’esempio”

Elisa Isoardi ha ricevuto delle polemiche da parte di alcuni follower per un comportamento che non è piaciuto a tutti. Ecco cosa ha fatto

La conduttrice è amatissima dal pubblico televisivo, che apprezza non solo le sue caratteristiche fisiche ma anche la sua simpatia e modo di condurre. L’esperienza con il maestro Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle ha emozionato il pubblico televisivo che spera adesso che tra i due ci possa veramente essere una storia d’amore. Nella trasmissione di Milly Carlucci le cose non sono andate come si aspettavano, con il quarto posto che fa masticare amaro entrambi che avevano la speranza se non di primeggiare almeno di andare sul podio. Ed infine rimane la bella esperienza per entrambi. Ma come stanno adesso le cose tra di loro? Che ci sia una forte intesa tra i due è fuori discussione, e che si possano piacere anche. Ma adesso resta da capire se quegli sguardi e quei baci affettuosi hanno portato a qualcosa di concreto o hanno fatto nascere solo un amicizia spontanea.

Elisa Isoardi sembrava nelle scorse settimane molto presa da Raimondo Todaro, tanto che il gossip e gli esperti opinionisti erano assolutamente convinti della loro relazione. Ma a distanza di giorni dalla fine di Ballando con le stelle nessuna conferma o smentita alla notizia è arrivata. Si può registrare la presenza costante della conduttrice ed ex di Matteo Salvini sui social, con un sorriso mostrato soprattutto su Instagram che ha lasciato intendere a qualcosa di bello e nuovo per lei. Ma che si tratti dell’inizio di una storia d’amore con Raimondo Todaro ce ne passa. Nelle sue foto spesso si nota anche un ulteriore particolare: non sempre sono selfie, anzi. Capita che ci siano foto che possono essere scattate da altre persone. I follower da tempo si chiedono chi possa essere. Nell’ultima pubblicata in ordine di tempo però ci sono state delle polemiche nei suoi confronti. La conduttrice in giro per la capitale si è fermata davanti alla Fontana di Trevi per scattare una foto da pubblicare poi su Instagram: “Non c’è niente di più bello che passeggiare in una Roma sotto la pioggia 🌧”.

Foto che l’ha ripesa insieme al suo cagnolino ma senza mascherina. In un momento così delicato per l’Italia in questa emergenza Coronavirus si è trattato di un autogol clamoroso per lei. “E’ vero che sei da sola”, come le ha anche fatto notare un follower sotto lo scatto, “Ma tu dovresti dare il buon esempio” ha scritto un altro. La foto, in ogni caso ha ricevuto lo stesso l’affetto e l’entusiasmo dei follower, che hanno perdonato la mancanza della conduttrice che avrà pure commesso una leggerezza, ma resta amatissima dai fan che le perdonano tutto. Lei di sicuro avrà fatto tesoro di questo errore, in quanto in un momento così delicato come quello che l’Italia sta attraversando non si possono commettere leggerezze di alcun tipo. Con i personaggi della televisione e dello spettacolo che dovrebbero dare sempre il buon esempio.