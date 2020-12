Sara Croce è uno spettacolo per il web. Follower scatenati: “Noi muti ad ammirarti”

Sara Croce ha scatenato i follower con uno scatto che ha messo in evidenza la sua bellezza e sensualità. Post che ha fatto il giro del web

La Venere di Garlasco ha pubblicato una foto su Instagram che l’ha mostrata in tutta la sua bellezza e sensualità. In questi giorni la “Bonas” è stata impegnata insieme alle colleghe ed allo staff nella registrazione delle puntate di “Avanti un altro”, la trasmissione di Paolo Bonolis che a breve comincerà con tante novità attese dal pubblico. L’ex Madre Natura in Ciao Darwin è una delle protagoniste assolute della trasmissione, con il ruolo di “Bonas” che capita a pennello per lei e la sua bellezza irresistibile che scatena i follower. Personaggio pubblico molto amato, la sua celebrità è da tempo nota non solo in televisione ma anche sul web. In particolar modo su Instagram dove i suoi post vengono seguiti dai follower con passione e costanza. I risultati spesso per lei sono entusiasmanti, con vere e proprie piogge di like e commenti che testimoniano il gradimento dei fan nei suoi confronti.

Sara Croce ha pubblicato un post su Instagram che come quelli precedenti ha avuto un successo clamoroso. In occhiali da sole e vestito in pelle chiaro, è stata definita dai follower un vero spettacolo che ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Che come detto su Instagram sono davvero tanti e che non fanno mai mancare il loro affetto alla showgirl che rimane una delle bellezze più apprezzate della televisione e del web. Tra le sue colleghe più quotate sul web ci sono senza dubbio Maria Mazza e Claudia Ruggeri che come lei si apprestano a ricominciare questa avventura in un odei programmi più apprezzati di Paolo Bonolis. E con questo seguito e pubblico femminile di livello i risultati in termini di ascolto saranno sicuramente premianti. Il post della “Bonas” lo abbiamo pubblicato sotto, e sul web ha ricevuto una pioggia di like e di commenti. A voi, come sempre i giudizi.