Gf Vip: Giulia Salemi, rivelazione piccante “con gli uomini ho sempre finto”

Giulia Salemi confessione intima al Gf Vip sulla sua vita sessuale, racconta ai compagni di non aver mai provato piacere con gli uomini, i suoi ex come la prenderanno? ecco cosa ha detto

Giulia Salemi, durante un momento di chiacchiere con Maria Teresa Ruta, si è lasciata andare a confessioni private riguardanti la sua vita sessuale, rivelando di non aver mai provato piacere con un uomo, sicuramente questa battuta non sarà gradita dai suoi ex fidanzati, vediamo cosa ha detto nel dettaglio.

La modella italo persiana ha confessato alla ruta, mentre parlavano di orgasmi “ho una cosa molto imbarazzante da dirti. Credo di avere un blocco con il mio corpo. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi, non credo di aver mai provato un vero piacere, dico uno reale. Ne ho parlato con pochissimi amici e amiche e mi guardano scioccati, ‘in che senso?!’. Io ho sempre fatto finta”, la Salemi ha anche aggiunto di aver sempre mentito con i suo ex fidanzati, ha confessato di non essere un esperta sul campo avendo avuto pochissime relazioni, ma gli uomini con cui è stata le chiedevano “hai fatto anche tu?” e lei rispondeva si per non offendere la loro sensibilità, si è mostrata sofferente di fronte a questo argomento dicendo “Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa, per l’uomo è semplice capisci se ha finito, perché si sente e si vede. Per noi non è così, però sono certa di non averlo mai avuto“.

La web influcer si è aperta a cuore aperto alla Ruta confessando di aver sempre emulato con i suoi ex fidanzati, ha dichiarato che quando le sue amiche le descrivevano i loro rapporti così intensi, lei si accorgeva di non aver mai provato quelle sensazioni, per questo motivo pensa di avere un problema fisico o mentalle, anche se dice di non essere una esperta sotto le coperte, le sue volte si contano sulle dita di una mano.

Giulia oggi è ufficialmente single, ma in passato ha avuto relazioni con personaggi importanti, si è sempre parlato nel mondo del Gossip delle sue frequentazioni, la prima relazione che ha avuto è stata quella con Abraham Garcia, noto al pubblico per aver partecipato a Pechino Express e anche per essere l’ex fidanzato di Elettra Lamborghini, gli altri flirt della Salemi sono stati con Andrea Iannone, Francesco Monte ma anche Marracash e Filippo Magnini, ex fidanzato di Federica Pellegrini e attuale compagno di Giorgia Palmas.

Quando incontrò Francesco Monte, nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, dichiarò “sono casta dal 2017“, ma dopo qualche ripensamento si prese subito una cotto per lui, la loro relazione durò pochissimo e fù proprio Monte a lasciare la Salemi, dopo la fine del reality.

Vedremo come prenderanno i suoi ex fidanzati questa notizia, molto probabilmente non si aspettavano una dichiarazione del genere, visto che la Salemi gli ha fatto sempre credere che non ci fosse alcun problema intimo con loro, chissà se qualcuno replicherà a questa confessione.

