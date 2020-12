Ieri sera al Gf Vip hanno voluto ricordare per l’ultima volta Armando Maradona, i concorrenti sentendo la notizia della sua morte sono rimasti senza parole, ma il web, invece si è scagliato contro il reality, per non aver detto ai concorrenti della scomparsa di altri due grandi personaggi, amatissimi dal pubblico italiano

Ieri sera, durante la puntata in prima serata del Gf Vip, Alfonso Signorini ha voluto comunicare ai concorrenti la recente scomparsa del grande Armando Maradona, i gieffini sentendo la notizia sono rimasti sconvolti, così come è rimasto sconvolto tutto il mondo, dopo la triste notizia della sua morte.

Il pubblico che è molto attento alle vicende che accadono nel reality, vedendo la puntata di ieri sera, ha scatenato una rivolta su twitter, secondo il web, il reality avrebbe commesso un’ingiustizia non dicendo ai concorrenti della scomparsa di altri due personaggi molto importanti per il pubblico italiano, Gigi Proietti e Stefano D’Orazio.

Sicuramente la morte di Maradona ha sconvolto tutto il mondo, ma anche per gli italiani è stato un colpo al cuore, che hanno tifato fino all’ultimo il pibe d’oro, soprattutto quando giocava nel napoli, per gli appassionati di calcio e per i Napoletani questa notizia è stata straziante tanto da organizzare in piazza un raduno, con fumogeni e bandiere, per dare l’ultimo saluto al grande Dio del calcio.

Le reazioni dei concorrenti sono state identiche a quelle che il pubblico ha avuto sentendo la notizia della morte di Maradona, tra lacrime e incredulità per la sua giovane età si sono alzati in piedi e hanno fatto un lungo applauso al grande calciatore.

Gf Vip: Alfonso comunica ai concorrenti della morte di Maradona, il web in rivolta

Alfonso Signorni per dare la notizia della recente scomparsa di Maradona ha voluto chiamare Maria Teresa in mistery room, proprio perchè lei è stata una delle prime persone che l’ha intervistato quando giocava nel Napoli, infatti ha confessato che quando era giovane lei e Diego erano molti amici, tanto da vedersi in privato e mentre scorrevano le foto del grande calciatore, la Ruta, con le lacrime agli occhi, si domandava come fosse successo.

Intanto in casa anche i concorrenti, vedendo le immagini, sono rimasti tutti sconvolti dalla notizia, come Oppini, che non faceva altro che ripetere “non ci posso credere”, Alfonso ha voluto specificare che la scomparsa di Maradona non ha nulla che vedere con il Covid, confessando ai concorrentu “É venuto a mancare pochi giorni fa, è stato un personaggio importante in Italia ma anche in tutto il resto del mondo. Se n’è andato improvvisamente e non ha nulla a che fare il Covid”.

Alfonso dopo aver detto queste parole si è rivolto a Maria Teresa chiedendole quale ricordo avesse di Maradona e lei ha risposto “ci siamo incrociati tante volte sui campi da calcio, a volte ci siamo visti anche privatamente, i fotografi non ci hanno mai beccato, eravamo soltanto amici“, Maria Teresa ha anche aggiunto che è grazie a lui è diventata una giornalista sportiva, l’ha descritto come un uomo generoso che ha fatto moltissimo per i suoi compagni di squadra quando giocava al Napoli.

Anche altri concorrenti hanno voluto parlare di Diego, come Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, i quali l’hanno descritto come un idolo per tutti i bambini che guardavano il calcio in tv.

Ma intanto su Twitter si è scatenato il caos, gli utenti hanno gridato all‘ingiustizia del programma, chiedendosi perché gli autori hanno scelto di comunicare la notizia sulla scomparsa di Maradona ma non hanno dato la comunicazione sulla morte di Gigi Proietti e Stefano D’orazio, anche le loro recenti scomparse hanno sconvolto in ugual modo tutta l’Italia, in più occasioni i ragazzi hanno nominato Proietti imitando i suoi più famosi Sketch, ecco alcuni twit che sono stati pubblicati.

POST PER CHIEDERE AL GRANDE FRATELLO DI COMUNICCSRE ANCHE LA MORTE DI STEFANO E DI GIGI #GFVIP pic.twitter.com/PJzo6q3CVw — Criss Trash 💙 (@CrissyFresco) November 30, 2020

Loro hanno salutato Maradona e io ricordo e saluto Stefano D’Orazio e Gigi Proietti che nemmeno li hanno calcolati #GFVIP pic.twitter.com/ZEoN9ZeJko — 𝒜 (@ilomiloac) November 30, 2020

Vedremo se Alfonso Signorini, nella prossima puntata comunicherà anche questa triste notizia ai concorrenti.

