Diletta Leotta, la buonanotte è bollente: dalla vasca il dettaglio che scatena il web

Diletta Leotta protagonista assoluta del web con delle storie che hanno evidenziato la sua bellezza e sensualità ma anche la sua simpatia

Una serie di Instagram Stories hanno evidenziato l’assoluta bellezza e sensualità della bellezza siciliana. Che non smette di far perdere la testa ai suoi follower. Non solo in grande forma sia in televisione che in radio, la giornalista e speaker radiofonica è da tempo uno dei personaggi pubblici più amati dal pubblico. Insomma, si tratta di una delle donne oggettivamente più belle in circolazione, personaggio amatissimo ma anche detestato da chi l’accusa di essere ‘tutta rifatta’. Dettaglio che alla stragrande maggioranza dei follower che non interessa, con tante le risposte ai suoi post: “Se anche è rifatta, è rifatta benissimo”. L’ironia dei suoi ammiratori è sempre presente ad ogni pubblicazione sul web. Seguitissima e cliccatissima, appare come la vera regina di Instagram, con un seguito di follower impazziti per lei che la fanno apparire non solo come personaggio pubblico ma anche come una vera e propria influencer.

Diletta Leotta è apparsa irresistibile nelle ultime Instagram Stories. Bella e sensuale nell’annunciare l’amica speciale, una famosa attrice sul set che insieme a lei sta realizzando l’ennesimo spot. Alla fine si tratta di un pappagallo che si produce anche in uno strano verso provocando le sue risate e quelle del web. Nel video di pochi secondi in evidenza la sua bellezza ma anche la scollatura da capogiro dalla maglietta bianca. Nella seconda Storia invece pubblica una foto che ha scatenato l’immaginazione dei follower con il solito gioco del vedo non vedo che ha fatto sognare migliaia di fan che hanno commentato con entusiasmo la sua storia. Dalla vasca da bagno in evidenza le gambe. Insomma, ancora tantissimi successi ed attestati di stima da parte dei suoi ammiratori che sono impazziti non solo per le sue doti fisiche notevoli, ma anche per la sua estrema simpatia e solarità. “Una donna da sposare” hanno commentato tantissimi follower, soprattutto adesso che è tornata single i follower sembrano agguerriti come non mai. E voi cosa ne pensate di queste foto e video della bellezza siciliana?