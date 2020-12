Sanremo 2021: Amadeus svela tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Sanremo 2021: è il conduttore a svelare tanti retroscena della nuova edizione della più importante kermesse musicale del nostro paese

L’edizione del 2021 si preannuncia come imperdibile per le tante novità che bollono in pentola in casa Rai. Nemmeno l’emergenza Coronavirus potrà fermare la più importante kermesse musicale del nostro paese, che lo scorso anno ha celebrato la settantesima edizione. Tanti i colpi di scena, sia nella conduzione che nelle performance degli artisti. Tra tutti possiamo ricordare la presenza di Diletta Leotta e quella di Sabrina Salerno, tra le tante bellezze al fianco di Amadeus. Nel percorso musicale invece il pubblico ha ammirato la straordinaria voce, ma anche bellezza, di Elodie. E la fisicità tutta curve di Elettra Lamborghini. Queste solo alcune delle presenze che hanno rubato la scena nella passata edizione, che in ogni caso si ricorderà per la querelle tra Bugo e Morgan con la lite in diretta che ha lasciato a bocca aperta milioni di spettatori.

Sanremo 2021 sarà la settantunesima edizione, con il simbolo 70+1 a capeggiare le novità di quest’anno. Innanzitutto ci sarà ancora una volta Fiorello a fare la spalla di Amadeus dopo le brillanti performance della scorsa edizione. Come detto sopra, nemmeno l’emergenza Coronavirus ha spinto la produzione a prendere provvedimenti speciali, che non si avranno. Si registra solo lo spostamento di un mese nell’inizio. Infatti il programma comincerà il 2 marzo, ed andrà avanti fino al 6. Cinque serate che come al solito vedranno la finale giovani il venerdì e quella dei big il sabato. In attesa dell’evoluzione della pandemia nel nostro paese, vi saranno delle misure particolari in ottica anti contagio. Per quel che riguarda i big il numero dei partecipanti è di 20, mentre le nuove proposte saranno 8. Solo il 17 dicembre Amadeus scioglierà il segreto sui partecipanti ma anche la presenza degli ospiti. Insomma, non ci sarà ancora da attendere molto per conoscere tutti i dettagli sulla nuova edizione.